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Jardim aponta duas prioridades do Flamengo no mercado de transferências

Treinador português afirma que pediu a contratação de jogadores jovens e reforços que elevem o nível do elenco

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 11:45
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Leonardo Jardim, que comanda o Flamengo durante a intertemporada em Portugal, voltou a comentar sobre o mercado de transferências. O treinador português, que aproveita o período de treinos e amistosos no país europeu para testar novas opções no elenco, apontou quais são as principais necessidades da equipe para a sequência da temporada. Na avaliação do técnico, o Rubro-Negro precisa reforçar o meio-campo ofensivo e a ponta.

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    • Jardim foi direto ao revelar as indicações feitas ao diretor de futebol, José Boto. Além das posições consideradas prioritárias, o treinador destacou que o clube deve buscar jogadores mais jovens, principalmente pela capacidade física que podem agregar ao elenco.

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    "Temos duas ou três diretrizes importantes. A primeira é trazer jogadores melhores do que temos aqui. Não vale trocar por trocar. E ter sempre a preocupação de trazer jogadores jovens, não com 18 anos, mas que tenham uma capacidade física diferente para dar mais energia à equipe, pensando no presente e no futuro. Falei que um meio-campo ofensivo e mais um ponta seriam interessantes".

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    Jardim avalia necessidades do Flamengo no mercado de transferências (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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    Além de monitorar possíveis reforços, o Flamengo trabalha para resolver a situação de atletas que estão em reta final de contrato. Atualmente, quatro jogadores já podem assinar um pré-contrato com outro clube: os laterais Danilo e Alex Sandro, o atacante Cebolinha e o goleiro Dyogo Alves.

    Segundo José Boto, embora tenha evitado revelar o nome do jogador, um dos laterais já acertou a renovação com o clube.

    — Vou dizer assim: um está renovado e, do outro, estamos à espera de uma resposta — afirmou o diretor de futebol do Flamengo, em entrevista à ESPN.

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    Entre os quatro casos, a situação de Cebolinha é a mais delicada. O atacante já manifestou publicamente o desejo de ser negociado e pode deixar o clube nesta janela de transferências. Já Dyogo Alves vive o cenário mais indefinido, pois ainda não recebeu uma sinalização da diretoria sobre uma possível renovação de contrato.

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