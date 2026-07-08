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Quem é o favorito? Veja a posição dos times que estão nas quartas da Copa

Líder França encabeça a lista dos oito times que seguem vivos na Copa do Mundo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 18:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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No gramado, jogadores da Noruega comemoram vitória sobre o Brasil nas oitavas de final
sobre o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entregaram confrontos históricos, quedas de gigantes e a definição dos oito países que continuam na briga pela taça. Com o encerramento dessa fase, o ranking mundial das seleções apresenta uma configuração curiosa, misturando o topo da elite do futebol com equipes que surpreenderam o planeta para cravar sua vaga no grupo dos oito melhores.

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    A liderança da lista atualizada pertence à França, que carimbou sua classificação após despachar o Paraguai. Logo atrás aparecem Argentina — que conseguiu uma virada heroica por 3 a 2 diante do Egito após estar perdendo por 2 a 0 — e Espanha, que eliminou Portugal no clássico ibérico. Do outro lado da tabela, a Noruega, carrasca da Seleção Brasileira, desponta como a equipe de menor ranking entre os quadrifinalistas, apesar do desempenho avassalador no torneio.

    Seleção da Argentina comemora classificação para as quartas da Copa
    Seleção da Argentina comemora classificação para as quartas da Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex / AFP)

    O posicionamento dos quadrifinalistas no ranking

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    • Abaixo, veja a colocação exata de cada uma das oito seleções classificadas para as quartas de final no ranking oficial atualizado:

    Posição no RankingSeleçãoComo chegou às quartas de finalPontuação Atual

    França

    Eliminou o Paraguai

    1925.86

    Argentina

    Eliminou o Egito (virada por 3 a 2)

    1925.15

    Espanha

    Eliminou Portugal (1 a 0)

    1912.34

    Inglaterra

    Eliminou o México (3 a 2)

    1871.39

    Marrocos

    Eliminou o Canadá

    1803.99

    Bélgica

    Eliminou os Estados Unidos (4 a 1)

    1778.36

    14º

    Suíça

    Eliminou a Colômbia (nos pênaltis)

    1710.88

    19º

    Noruega

    Eliminou o Brasil (2 a 1)

    1651.29

    Choque de realidade e novos favoritismos

    Os números mostram que quatro das cinco melhores seleções do planeta confirmaram o favoritismo e seguem vivas na competição (França, Argentina, Espanha e Inglaterra). A única intrusa no G5 que acabou ficando pelo caminho foi a Seleção Brasileira, atual quinta colocada, que acabou superada pela força coletiva e o faro de gol de Haaland na vitória norueguesa por 2 a 1.

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    Haaland comanda a remada viking após a vitória da Noruega sobre o Brasil
    Haaland comanda a remada viking após a vitória da Noruega sobre o Brasil (Foto: Jewel Samad / AFP)

    O cruzamento das quartas de final promete colocar à prova a lógica do ranking. Enquanto os franceses (1º) medem forças com a forte geração de Marrocos (6º), a Noruega (19º) tentará desafiar as probabilidades estatísticas mais uma vez em um confronto de peso pesado contra a Inglaterra (4º).

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