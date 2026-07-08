Quem é o favorito? Veja a posição dos times que estão nas quartas da Copa Líder França encabeça a lista dos oito times que seguem vivos na Copa do Mundo

As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entregaram confrontos históricos, quedas de gigantes e a definição dos oito países que continuam na briga pela taça. Com o encerramento dessa fase, o ranking mundial das seleções apresenta uma configuração curiosa, misturando o topo da elite do futebol com equipes que surpreenderam o planeta para cravar sua vaga no grupo dos oito melhores.

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A liderança da lista atualizada pertence à França, que carimbou sua classificação após despachar o Paraguai. Logo atrás aparecem Argentina — que conseguiu uma virada heroica por 3 a 2 diante do Egito após estar perdendo por 2 a 0 — e Espanha, que eliminou Portugal no clássico ibérico. Do outro lado da tabela, a Noruega, carrasca da Seleção Brasileira, desponta como a equipe de menor ranking entre os quadrifinalistas, apesar do desempenho avassalador no torneio.

Seleção da Argentina comemora classificação para as quartas da Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex / AFP)

O posicionamento dos quadrifinalistas no ranking

Abaixo, veja a colocação exata de cada uma das oito seleções classificadas para as quartas de final no ranking oficial atualizado:

Posição no Ranking Seleção Como chegou às quartas de final Pontuação Atual 1º França Eliminou o Paraguai 1925.86 2º Argentina Eliminou o Egito (virada por 3 a 2) 1925.15 3º Espanha Eliminou Portugal (1 a 0) 1912.34 4º Inglaterra Eliminou o México (3 a 2) 1871.39 6º Marrocos Eliminou o Canadá 1803.99 8º Bélgica Eliminou os Estados Unidos (4 a 1) 1778.36 14º Suíça Eliminou a Colômbia (nos pênaltis) 1710.88 19º Noruega Eliminou o Brasil (2 a 1) 1651.29

Choque de realidade e novos favoritismos

Os números mostram que quatro das cinco melhores seleções do planeta confirmaram o favoritismo e seguem vivas na competição (França, Argentina, Espanha e Inglaterra). A única intrusa no G5 que acabou ficando pelo caminho foi a Seleção Brasileira, atual quinta colocada, que acabou superada pela força coletiva e o faro de gol de Haaland na vitória norueguesa por 2 a 1.

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Haaland comanda a remada viking após a vitória da Noruega sobre o Brasil (Foto: Jewel Samad / AFP)

O cruzamento das quartas de final promete colocar à prova a lógica do ranking. Enquanto os franceses (1º) medem forças com a forte geração de Marrocos (6º), a Noruega (19º) tentará desafiar as probabilidades estatísticas mais uma vez em um confronto de peso pesado contra a Inglaterra (4º).

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