Quem é o favorito? Veja a posição dos times que estão nas quartas da Copa
Líder França encabeça a lista dos oito times que seguem vivos na Copa do Mundo
As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entregaram confrontos históricos, quedas de gigantes e a definição dos oito países que continuam na briga pela taça. Com o encerramento dessa fase, o ranking mundial das seleções apresenta uma configuração curiosa, misturando o topo da elite do futebol com equipes que surpreenderam o planeta para cravar sua vaga no grupo dos oito melhores.
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A liderança da lista atualizada pertence à França, que carimbou sua classificação após despachar o Paraguai. Logo atrás aparecem Argentina — que conseguiu uma virada heroica por 3 a 2 diante do Egito após estar perdendo por 2 a 0 — e Espanha, que eliminou Portugal no clássico ibérico. Do outro lado da tabela, a Noruega, carrasca da Seleção Brasileira, desponta como a equipe de menor ranking entre os quadrifinalistas, apesar do desempenho avassalador no torneio.
O posicionamento dos quadrifinalistas no ranking
Abaixo, veja a colocação exata de cada uma das oito seleções classificadas para as quartas de final no ranking oficial atualizado:
|Posição no Ranking
|Seleção
|Como chegou às quartas de final
|Pontuação Atual
1º
França
Eliminou o Paraguai
1925.86
2º
Argentina
Eliminou o Egito (virada por 3 a 2)
1925.15
3º
Espanha
Eliminou Portugal (1 a 0)
1912.34
4º
Inglaterra
Eliminou o México (3 a 2)
1871.39
6º
Marrocos
Eliminou o Canadá
1803.99
8º
Bélgica
Eliminou os Estados Unidos (4 a 1)
1778.36
14º
Suíça
Eliminou a Colômbia (nos pênaltis)
1710.88
19º
Noruega
Eliminou o Brasil (2 a 1)
1651.29
Choque de realidade e novos favoritismos
Os números mostram que quatro das cinco melhores seleções do planeta confirmaram o favoritismo e seguem vivas na competição (França, Argentina, Espanha e Inglaterra). A única intrusa no G5 que acabou ficando pelo caminho foi a Seleção Brasileira, atual quinta colocada, que acabou superada pela força coletiva e o faro de gol de Haaland na vitória norueguesa por 2 a 1.
O cruzamento das quartas de final promete colocar à prova a lógica do ranking. Enquanto os franceses (1º) medem forças com a forte geração de Marrocos (6º), a Noruega (19º) tentará desafiar as probabilidades estatísticas mais uma vez em um confronto de peso pesado contra a Inglaterra (4º).
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