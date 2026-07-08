Escalação do Flamengo para partida contra Lausanne viraliza: 'Levando a sério'
Rubro-Negro disputa amistoso de pré-temporada
O Flamengo enfrenta o Lausanne-Sport, da Suíça, na tarde desta quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), em amistoso de intertemporada. A partida será realizada no Estádio Algarve, em Portugal. A escalação da equipe do técnico Leonardo Jarim para a partida viralizou.
➡️ Com mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Lausanne-Sport
O Flamengo entra em campo com: Andrew; Royal, João Victor, Vitão e Johnny; Evertton Araújo, Saúl e Joshua; Luiz Araújo, Cebolinha e Wallace Yan. Veja a repercussão abaixo:
➡️ Quais e quando são os jogos do Flamengo após a Copa do Mundo?
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #escalação do Flamengo para enfrentar o Lausanne, pela intertemporada! #FLAxLS— Flamengo (@Flamengo) July 8, 2026
📺 Acompanhe a cobertura especial da Intertemporada na FlamengoTV! pic.twitter.com/6tRVSbT6HX
Olho no Johnny, mlk é bola!— Raio X Rubro-Negro | Análises (@MarioVi09902729) July 8, 2026
Era pro Lorran ser titular… mas beleza— Ibson Deprê (@ibsondepressao) July 8, 2026
Que entre no segundo tempo
E Leonardo Jardim— Eliesiosilva (@Eliesio_silva) July 8, 2026
E o seu sistema 4 -2-4
O Luiz Araújo é ponta Direita, não é meia
gostei da escalação usando a base!— O Ronny e o Taxista (@crf_ronnygol) July 8, 2026
O Flamengo ainda não poderá contar com os jogadores que ainda disputam ou participaram recentemente da Copa do Mundo: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Varela, Arrascaeta, De la Cruz, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal. Além deles, Léo Ortiz segue em recuperação de lesão e também desfalca a equipe, assim como Daniel Sales, que deixou o amistoso com o River Plate lesionado.
Relacionados do Flamengo para os amistosos em Portugal
Rossi, Léo Ortiz, Erick, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Saúl, Pedro, Everton, Samuel Lino, Jorginho, Emerson Royal, Bruno Henrique, Rayan Lucas, Andrew, Vitão, Guilherme, Dyogo Alves, Daniel Sales, Alan Santos, Evertton Araújo, João Victor, Wallace Yan, Johnny, Joshua, Daniel Silva e Lorran.
Conheça o Lausanne, adversário do Flamengo
O Lausanne terminou a última temporada do Campeonato Suíço em nono lugar (de 12 equipes) e precisou disputar a chamada "rodada de rebaixamento", com os seis piores da tabela geral. A equipe acabou escapando da degola e se manteve na elite do futebol da Suíça.
O time comandado por Luka Elsner já disputou três amistosos nesta pré-temporada europeia, todos com vitória contra times também da Suíça. Goleou por 9 a 0 o Renens, de nível amador, venceu por 3 a 0 o La Sarraz-Eclépens, da quarta divisão, e bateu o Étiole Carouge, da segunda divisão, por 1 a 0.
Tudo sobre
Fora de Campo
Narrador analisa amistoso entre Athletico-PR e Boca JuniorsHá 18 minutos
Fora de Campo
Negociação de ex-Vasco para o Manchester United chama atenção: 'Cemitério'Há 26 minutos
Copa do Mundo 2026
Fora da Copa, Henderson publica mensagem à Inglaterra após cirurgiaHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Renata Ruel aponta erro da arbitragem na classificação da ArgentinaHá 3 horas
Copa do Mundo 2026
Jornalista detona histórico do Brasil em Copas: 'Descer do salto'Há 3 horas
Copa do Mundo 2026
Bélgica x Espanha: rival tem atacante que recusou quatro convocaçõesHá 4 horas
Mais LANCE!