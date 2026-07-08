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Escalação do Flamengo para partida contra Lausanne viraliza: 'Levando a sério'

Rubro-Negro disputa amistoso de pré-temporada

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 16:02
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Ao lado de seu auxiliar, técnico Leonardo Jardim observa o treino do Flamengo
Ao lado de seu auxiliar, técnico Leonardo Jardim observa o treino do Flamengo durante intertemporada em Portugal (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Flamengo enfrenta o Lausanne-Sport, da Suíça, na tarde desta quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), em amistoso de intertemporada. A partida será realizada no Estádio Algarve, em Portugal. A escalação da equipe do técnico Leonardo Jarim para a partida viralizou.

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    Flamengo entra em campo com: Andrew; Royal, João Victor, Vitão e Johnny; Evertton Araújo, Saúl e Joshua; Luiz Araújo, Cebolinha e Wallace Yan. Veja a repercussão abaixo:

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    • O Flamengo ainda não poderá contar com os jogadores que ainda disputam ou participaram recentemente da Copa do MundoDanilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Varela, Arrascaeta, De la Cruz, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal. Além deles, Léo Ortiz segue em recuperação de lesão e também desfalca a equipe, assim como Daniel Sales, que deixou o amistoso com o River Plate lesionado.

    Relacionados do Flamengo para os amistosos em Portugal

    Rossi, Léo Ortiz, Erick, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Saúl, Pedro, Everton, Samuel Lino, Jorginho, Emerson Royal, Bruno Henrique, Rayan Lucas, Andrew, Vitão, Guilherme, Dyogo Alves, Daniel Sales, Alan Santos, Evertton Araújo, João Victor, Wallace Yan, Johnny, Joshua, Daniel Silva e Lorran.

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    Conheça o Lausanne, adversário do Flamengo

    Lausanne terminou a última temporada do Campeonato Suíço em nono lugar (de 12 equipes) e precisou disputar a chamada "rodada de rebaixamento", com os seis piores da tabela geral. A equipe acabou escapando da degola e se manteve na elite do futebol da Suíça.

    O time comandado por Luka Elsner já disputou três amistosos nesta pré-temporada europeia, todos com vitória contra times também da Suíça. Goleou por 9 a 0 o Renens, de nível amador, venceu por 3 a 0 o La Sarraz-Eclépens, da quarta divisão, e bateu o Étiole Carouge, da segunda divisão, por 1 a 0.

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    Jogadores do Flamengo em trabalho de aquecimento antes de amistoso em Portugal
    Jogadores do Flamengo em trabalho de aquecimento antes de amistoso em Portugal (Foto: Reprodução)
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