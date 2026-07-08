Escalação do Flamengo para partida contra Lausanne viraliza: 'Levando a sério' Rubro-Negro disputa amistoso de pré-temporada

O Flamengo enfrenta o Lausanne-Sport, da Suíça, na tarde desta quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), em amistoso de intertemporada. A partida será realizada no Estádio Algarve, em Portugal. A escalação da equipe do técnico Leonardo Jarim para a partida viralizou.

➡️ Com mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Lausanne-Sport

O Flamengo entra em campo com: Andrew; Royal, João Victor, Vitão e Johnny; Evertton Araújo, Saúl e Joshua; Luiz Araújo, Cebolinha e Wallace Yan. Veja a repercussão abaixo:

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➡️ Quais e quando são os jogos do Flamengo após a Copa do Mundo?

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #escalação do Flamengo para enfrentar o Lausanne, pela intertemporada! #FLAxLS



📺 Acompanhe a cobertura especial da Intertemporada na FlamengoTV! pic.twitter.com/6tRVSbT6HX — Flamengo (@Flamengo) July 8, 2026

Olho no Johnny, mlk é bola! — Raio X Rubro-Negro | Análises (@MarioVi09902729) July 8, 2026

Era pro Lorran ser titular… mas beleza



Que entre no segundo tempo — Ibson Deprê (@ibsondepressao) July 8, 2026

E Leonardo Jardim



E o seu sistema 4 -2-4



O Luiz Araújo é ponta Direita, não é meia — Eliesiosilva (@Eliesio_silva) July 8, 2026

gostei da escalação usando a base! — O Ronny e o Taxista (@crf_ronnygol) July 8, 2026

O Flamengo ainda não poderá contar com os jogadores que ainda disputam ou participaram recentemente da Copa do Mundo: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Varela, Arrascaeta, De la Cruz, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal. Além deles, Léo Ortiz segue em recuperação de lesão e também desfalca a equipe, assim como Daniel Sales, que deixou o amistoso com o River Plate lesionado.

Relacionados do Flamengo para os amistosos em Portugal

Rossi, Léo Ortiz, Erick, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Saúl, Pedro, Everton, Samuel Lino, Jorginho, Emerson Royal, Bruno Henrique, Rayan Lucas, Andrew, Vitão, Guilherme, Dyogo Alves, Daniel Sales, Alan Santos, Evertton Araújo, João Victor, Wallace Yan, Johnny, Joshua, Daniel Silva e Lorran.

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Conheça o Lausanne, adversário do Flamengo

O Lausanne terminou a última temporada do Campeonato Suíço em nono lugar (de 12 equipes) e precisou disputar a chamada "rodada de rebaixamento", com os seis piores da tabela geral. A equipe acabou escapando da degola e se manteve na elite do futebol da Suíça.

O time comandado por Luka Elsner já disputou três amistosos nesta pré-temporada europeia, todos com vitória contra times também da Suíça. Goleou por 9 a 0 o Renens, de nível amador, venceu por 3 a 0 o La Sarraz-Eclépens, da quarta divisão, e bateu o Étiole Carouge, da segunda divisão, por 1 a 0.

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