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Que horas é o jogo do Flamengo hoje?

Rubro-Negro enfrenta o Lausanne, da Suíça, em amistoso de intertemporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 07:45
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Jogadores do Flamengo reunidos em roda durante treino em Portugal
Jogadores do Flamengo reunidos em roda durante treino na intertemporada em Portugal (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo enfrenta o Lausanne-Sport, da Suíça, na tarde desta quarta-feira (8) em amistoso de intertemporada. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Algarve, em Portugal, com transmissão da Band, Ge TV, SporTV 2 e Premiere.

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    Este será o segundo dos três amistosos que o Rubro-Negro disputará durante a preparação para o segundo semestre da temporada. Na última sexta-feira (3), a equipe comandada por Leonardo Jardim ficou no empate por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina. No próximo sábado (11), o Rubro-Negro enfrentará o Benfica, de Portugal.

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    • O Flamengo deve ir a campo com uma equipe bastante modificada. O planejamento rubro-negro prevê maior utilização de jogadores da base e outros com menos minutos. A prioridade é o duelo com o Benfica, no fim de semana.

    Leonardo Jardim ainda não poderá contar com os jogadores que ainda disputam ou participaram recentemente da Copa do Mundo: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Varela, Arrascaeta, De la Cruz, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal. Além deles, Léo Ortiz segue em recuperação de lesão e também desfalca a equipe, assim como Daniel Sales, que deixou o amistoso com o River Plate lesionado.

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    Relacionados do Flamengo para os amistosos em Portugal:

    Rossi, Léo Ortiz, Erick, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Saúl, Pedro, Everton, Samuel Lino, Jorginho, Emerson Royal, Bruno Henrique, Rayan Lucas, Andrew, Vitão, Guilherme, Dyogo Alves, Daniel Sales, Alan Santos, Evertton Araújo, João Victor, Wallace Yan, Johnny, Joshua, Daniel Silva e Lorran.

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    Como está o Lausanne

    O Lausanne terminou a última temporada do Campeonato Suíço em nono lugar (de 12 equipes) e precisou disputar a chamada "rodada de rebaixamento", com os seis piores da tabela geral. A equipe acabou escapando da degola e se manteve na elite do futebol da Suíça.

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    O time comandado por Luka Elsner já disputou três amistosos nesta pré-temporada europeia, todos com vitória contra times também da Suíça. Goleou por 9 a 0 o Renens, de nível amador, venceu por 3 a 0 o La Sarraz-Eclépens, da quarta divisão, e bateu o Étiole Carouge, da segunda divisão, por 1 a 0.

    Tudo sobre o jogo entre Lausanne x Flamengo

    ✅ FICHA TÉCNICA
    Lausanne 🆚 Flamengo
    🏆 Amistoso
    📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de julho, às 16h30 (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR).
    👁️ Onde assistir: Premiere, SporTV, GeTV e Band.

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    ➡️ Aposte em jogos do Flamengo
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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Lausanne-Sport (Técnico: Luka Elsner)
    Castella; Soppy, Mouanga, Sow e Poaty; Custódio, Mollet, e Roche; Lekoueiry, Butler-Oyedeji e Janneh.

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    🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
    Andrew; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Johnny Góes; Evertton Araújo, Saúl e Lorran; Cebolinha, Joshua e Wallace Yan.

    Visão aérea dos jogadores do Flamengo durante treino em Portugal
    Jogadores do Flamengo durante treino em Portugal antes de amistoso com o Lausanne (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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