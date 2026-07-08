Que horas é o jogo do Flamengo hoje? Rubro-Negro enfrenta o Lausanne, da Suíça, em amistoso de intertemporada

O Flamengo enfrenta o Lausanne-Sport, da Suíça, na tarde desta quarta-feira (8) em amistoso de intertemporada. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Algarve, em Portugal, com transmissão da Band, Ge TV, SporTV 2 e Premiere.

➡️ Leonardo Jardim indica mudanças no Flamengo diante do Lausanne

Este será o segundo dos três amistosos que o Rubro-Negro disputará durante a preparação para o segundo semestre da temporada. Na última sexta-feira (3), a equipe comandada por Leonardo Jardim ficou no empate por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina. No próximo sábado (11), o Rubro-Negro enfrentará o Benfica, de Portugal.

continua após a publicidade

Como vem o Flamengo

O Flamengo deve ir a campo com uma equipe bastante modificada. O planejamento rubro-negro prevê maior utilização de jogadores da base e outros com menos minutos. A prioridade é o duelo com o Benfica, no fim de semana.

Leonardo Jardim ainda não poderá contar com os jogadores que ainda disputam ou participaram recentemente da Copa do Mundo: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Varela, Arrascaeta, De la Cruz, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal. Além deles, Léo Ortiz segue em recuperação de lesão e também desfalca a equipe, assim como Daniel Sales, que deixou o amistoso com o River Plate lesionado.

continua após a publicidade

Relacionados do Flamengo para os amistosos em Portugal:

Rossi, Léo Ortiz, Erick, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Saúl, Pedro, Everton, Samuel Lino, Jorginho, Emerson Royal, Bruno Henrique, Rayan Lucas, Andrew, Vitão, Guilherme, Dyogo Alves, Daniel Sales, Alan Santos, Evertton Araújo, João Victor, Wallace Yan, Johnny, Joshua, Daniel Silva e Lorran.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Como está o Lausanne

O Lausanne terminou a última temporada do Campeonato Suíço em nono lugar (de 12 equipes) e precisou disputar a chamada "rodada de rebaixamento", com os seis piores da tabela geral. A equipe acabou escapando da degola e se manteve na elite do futebol da Suíça.

continua após a publicidade

O time comandado por Luka Elsner já disputou três amistosos nesta pré-temporada europeia, todos com vitória contra times também da Suíça. Goleou por 9 a 0 o Renens, de nível amador, venceu por 3 a 0 o La Sarraz-Eclépens, da quarta divisão, e bateu o Étiole Carouge, da segunda divisão, por 1 a 0.

Tudo sobre o jogo entre Lausanne x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Lausanne 🆚 Flamengo

🏆 Amistoso

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de julho, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR).

👁️ Onde assistir: Premiere, SporTV, GeTV e Band.

continua após a publicidade

➡️ Aposte em jogos do Flamengo

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪🔵 Lausanne-Sport (Técnico: Luka Elsner)

Castella; Soppy, Mouanga, Sow e Poaty; Custódio, Mollet, e Roche; Lekoueiry, Butler-Oyedeji e Janneh.

continua após a publicidade

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Andrew; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Johnny Góes; Evertton Araújo, Saúl e Lorran; Cebolinha, Joshua e Wallace Yan.

Jogadores do Flamengo durante treino em Portugal antes de amistoso com o Lausanne (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.