Lorran e Wallace Yan desencantam e garantem vitória do Flamengo sobre o Lausanne-Sport Time de Jardim vence o segundo amistoso da intertemporada, com destaque para os jovens

O Flamengo venceu o Lausanne-Sport, da Suíça, por 2 a 0, nesta quarta-feira (8), no Estádio de Algarve, em Portugal, pelo segundo amistoso da intertemporada. Após um primeiro tempo de amplo domínio, mas sem eficiência nas finalizações, o Rubro-Negro construiu o resultado na etapa final com gols de Lorran e Wallace Yan, Garotos do Ninho. O técnico Leonardo Jardim aproveitou a partida para rodar o elenco e dar oportunidades.

Primeiro tempo: Cebolinha e Wallace Yan foram os que mais tentaram em um Flamengo desentrosado

O Flamengo foi superior durante praticamente todo o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras de gol contra o Lausanne-Sport. Os principais destaques da equipe de Jardim foram Cebolinha e Wallace Yan, que formaram a principal válvula de escape do ataque rubro-negro. A dupla criou as melhores oportunidades da etapa inicial, com o camisa 11 participando das jogadas mais perigosas e servindo Wallace Yan, que desperdiçou duas boas chances dentro da área.

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Cebolinha durante amistoso do Flamengo em Portugal (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O jovem Joshua também teve bons momentos, mostrando personalidade e movimentação entre as linhas para conectar o meio ao ataque. Em contrapartida, nomes como Saúl Ñíguez e Luiz Araújo tiveram atuação discreta e pouco participaram das ações ofensivas antes do intervalo.

Segundo tempo: Garotos do Ninho decidem

Na segunda etapa, o Flamengo transformou a superioridade em gols. Logo aos seis minutos, Lorran, que havia entrado no intervalo, abriu o placar após receber boa assistência de Wallace Yan, em uma bela jogada entre os Garotos do Ninho. Com o decorrer do jogo, Jardim começou a promover a entrada dos titulares, com Jorginho e Samuel Lino sendo os primeiros acionados. O atacante quase ampliou aos 21', quando puxou um contra-ataque, venceu o marcador no um contra um, mas finalizou para fora. Cinco minutos depois, o Rubro-Negro chegou ao segundo gol. Com erro de Koné na saída de bola, Wallace Yan aproveitou o presente, invadiu a área e bateu na saída do goleiro para ampliar o placar.

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Wallace Yan e Lorran comemoram gol no amistoso do Flamengo contra o Lausanne-Sport (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Antes do apito final, um lance inusitado chamou a atenção. Ayrton Lucas sentiu um problema físico e pediu para deixar o campo. Como se tratava de um amistoso, Jardim recolocou Lorran na partida, mesmo após o meia já ter sido substituído, já que esse tipo de alteração é permitido nesse tipo de confronto.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Flamengo em Portugal será neste sábado, quando encara o Benfica, também no Estádio de Algarve.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

A jogada do primeiro gol foi construída pelos Garotos do Ninho. Wallace Yan encontrou Lorran livre dentro da área, e o meia-atacante finalizou com categoria para abrir o placar e colocar o Flamengo em vantagem no amistoso.

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Deu aula 🏅

Wallace Yan foi o principal nome da partida. Além de dar a assistência para o gol de Lorran, o atacante marcou o segundo do Flamengo, criou as melhores oportunidades ofensivas e foi o jogador mais perigoso da equipe durante o amistoso em Portugal.

Ficou abaixo 📉

Dos nomes que estiveram em campo, dois dos jogadores que estiveram abaixo no Flamengo foram Saúl e Luiz Araújo.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 2🆚0 Lausanne-Sport

🏆 Amistoso - Troféu do Algarve

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de julho, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR)

🥅 Gols: Lorran, 6'/2°T (1-0), Wallace Yan, 26' (2°T (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Joshua (FLA)

🟥 Cartão Vermelho: -

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⚽ESCALAÇÕES

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Andrew (Dyogo Alves); Royal (Ayrton Lucas), João Victor (Guilherme Gomes), Vitão (Daniel Silva) e Johnny (Rayan Lucas); Evertton Araújo (Pulgar), Saúl (Jorginho) e Joshua (Samuel Lino); Luiz Araújo (Lorran/Alan Santos), Cebolinha (Pedro) e Wallace Yan (Bruno Henrique).

🔵⚪ Lausanne-Sport (Técnico: Luka Elsner)

Castella, Brandon Soppy (Lippo), Karim Sow (Ngonzo), Mouanga (Bulu) e Morgan Poaty (Bergavall); Koné (Ozcan), Jamie Roche (Bruchez) e De La Fuente( Ajdini); Butler-Oyedeji (Mollet), Lekoueiry e Omar Janneh (Traoré).

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🟨 ARBITRAGEM

🕴️ Arbitragem: Diogo Rosa (POR)

🚩 Assistentes: Ricardo Carreira (POR) e João Campos (POR)

📺 VAR: Flávio Duarte (POR).

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