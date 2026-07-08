Com mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Lausanne-Sport Rubro-Negro encara seu segundo adversário durante a intertemporada em Portugal

O Flamengo está pronto para enfrentar o Lausanne-Sport, da Suíça, na tarde desta quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), em amistoso de intertemporada. Para a partida no Estádio Algarve, em Portugal, o técnico Leonardo Jardim promoveu muitas mudanças na escalação da equipe em relação ao time que iniciou o empate por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina.

Escalação do Flamengo

O Flamengo entra em campo com: Andrew; Royal, João Victor, Vitão e Johnny; Evertton Araújo, Saúl e Joshua; Luiz Araújo, Cebolinha e Wallace Yan.

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Desfalques na equipe de Leonardo Jardim

O Flamengo ainda não poderá contar com os jogadores que ainda disputam ou participaram recentemente da Copa do Mundo: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Varela, Arrascaeta, De la Cruz, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal. Além deles, Léo Ortiz segue em recuperação de lesão e também desfalca a equipe, assim como Daniel Sales, que deixou o amistoso com o River Plate lesionado.

Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para amistoso (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Relacionados do Flamengo para os amistosos em Portugal

Rossi, Léo Ortiz, Erick, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Saúl, Pedro, Everton, Samuel Lino, Jorginho, Emerson Royal, Bruno Henrique, Rayan Lucas, Andrew, Vitão, Guilherme, Dyogo Alves, Daniel Sales, Alan Santos, Evertton Araújo, João Victor, Wallace Yan, Johnny, Joshua, Daniel Silva e Lorran.

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Conheça o Lausanne, adversário do Flamengo

O Lausanne terminou a última temporada do Campeonato Suíço em nono lugar (de 12 equipes) e precisou disputar a chamada "rodada de rebaixamento", com os seis piores da tabela geral. A equipe acabou escapando da degola e se manteve na elite do futebol da Suíça.

O time comandado por Luka Elsner já disputou três amistosos nesta pré-temporada europeia, todos com vitória contra times também da Suíça. Goleou por 9 a 0 o Renens, de nível amador, venceu por 3 a 0 o La Sarraz-Eclépens, da quarta divisão, e bateu o Étiole Carouge, da segunda divisão, por 1 a 0.

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Jogos do Flamengo na intertemporada em Portugal

Este será o segundo dos três amistosos que o Flamengo disputará durante a preparação para o segundo semestre da temporada. Na última sexta-feira (3), a equipe comandada por Leonardo Jardim ficou no empate por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina. No próximo sábado (11), o Rubro-Negro enfrentará o Benfica, de Portugal.

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Tudo sobre o jogo entre Lausanne x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Lausanne 🆚 Flamengo

🏆 Amistoso

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de julho, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR).

👁️ Onde assistir: Premiere, SporTV, GeTV e Band.

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