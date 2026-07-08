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AO VIVO: Flamengo x Lausanne-Sport; acompanhe em tempo real

Flamengo enfrenta o Lausanne-Sport nesta quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), em Portugal

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 15:17
Atualizado há 0 minutos
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Camisas de Luiz Araújo e Lorran para amistoso do Flamengo em Portugal
Camisas de Luiz Araújo e Lorran para amistoso do Flamengo em Portugal (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo enfrenta o Lausanne-Sport, da Suíça, na tarde desta quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), em amistoso de intertemporada. A partida será realizada no Estádio Algarve, em Portugal. O Lance! detalha para você tudo o que está acontecendo em tempo real.

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    • 16h - Jogadores do Flamengo em campo para o trabalho de aquecimento.

    Jogadores do Flamengo em trabalho de aquecimento antes de amistoso em Portugal
    Jogadores do Flamengo em trabalho de aquecimento antes de amistoso em Portugal (Foto: Reprodução)

    Palco do amistoso entre Flamengo e Lausanne-Sport, da Suíça.

    15h45 - Goleiros do Flamengo em campo para o trabalho de aquecimento.

    Goleiros do Flamengo em campo no aquecimento
    Goleiros do Flamengo em campo no aquecimento (Foto: Reprodução)

    15h30 - Escalação com muitas mudanças

    O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo com muitas mudanças em relação ao time que iniciou o empate por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina.

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    O Fla entra em campo com: Andrew; Royal, João Victor, Vitão e Johnny; Evertton Araújo, Saúl e Joshua; Luiz Araújo, Cebolinha e Wallace Yan.

    15h20 - A delegação do Flamengo já chegou ao Estádio Algarve para o amistoso desta quarta-feira.

    Luiz Araújo na chegada do Flamengo ao estádio
    Luiz Araújo na chegada do Flamengo ao estádio (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    15h15 - O Flamengo disputa o seu segundo amistoso da intertemporada em Portugal. No primeiro compromisso, empatou por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina, com gols de Bruno Henrique e Samuel Lino.

    Bruno Henrique olhando a bola entrar no gol, goleiro do River Plate observa a bola passar
    Bruno Henrique em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    No sábado, o Rubro-Negro enfrenta o Benfica, às 15h30 (de Brasília), em partida que vale o Troféu do Algarve.

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    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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