AO VIVO: Flamengo x Lausanne-Sport; acompanhe em tempo real
Flamengo enfrenta o Lausanne-Sport nesta quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), em Portugal
O Flamengo enfrenta o Lausanne-Sport, da Suíça, na tarde desta quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), em amistoso de intertemporada. A partida será realizada no Estádio Algarve, em Portugal. O Lance! detalha para você tudo o que está acontecendo em tempo real.
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Torcedores do Flamengo festejam a entrada do time em campo
Fla já no #Aquecimento! #FLAxLS— Flamengo (@Flamengo) July 8, 2026
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16h - Jogadores do Flamengo em campo para o trabalho de aquecimento.
Palco do amistoso entre Flamengo e Lausanne-Sport, da Suíça.
El escenario de hoy 🏟️ pic.twitter.com/jQV93PHf6P— Flamengo (@Flamengo_es) July 8, 2026
15h45 - Goleiros do Flamengo em campo para o trabalho de aquecimento.
15h30 - Escalação com muitas mudanças
O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo com muitas mudanças em relação ao time que iniciou o empate por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina.
O Fla entra em campo com: Andrew; Royal, João Victor, Vitão e Johnny; Evertton Araújo, Saúl e Joshua; Luiz Araújo, Cebolinha e Wallace Yan.
15h20 - A delegação do Flamengo já chegou ao Estádio Algarve para o amistoso desta quarta-feira.
15h15 - O Flamengo disputa o seu segundo amistoso da intertemporada em Portugal. No primeiro compromisso, empatou por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina, com gols de Bruno Henrique e Samuel Lino.
No sábado, o Rubro-Negro enfrenta o Benfica, às 15h30 (de Brasília), em partida que vale o Troféu do Algarve.
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