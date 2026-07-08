AO VIVO: Flamengo x Lausanne-Sport; acompanhe em tempo real Flamengo enfrenta o Lausanne-Sport nesta quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), em Portugal

O Flamengo enfrenta o Lausanne-Sport, da Suíça, na tarde desta quarta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), em amistoso de intertemporada. A partida será realizada no Estádio Algarve, em Portugal. O Lance! detalha para você tudo o que está acontecendo em tempo real.

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Acompanhe Flamengo x Lausanne-Sport

Torcedores do Flamengo festejam a entrada do time em campo

16h - Jogadores do Flamengo em campo para o trabalho de aquecimento.

Jogadores do Flamengo em trabalho de aquecimento antes de amistoso em Portugal (Foto: Reprodução)

Palco do amistoso entre Flamengo e Lausanne-Sport, da Suíça.

El escenario de hoy 🏟️ pic.twitter.com/jQV93PHf6P — Flamengo (@Flamengo_es) July 8, 2026

15h45 - Goleiros do Flamengo em campo para o trabalho de aquecimento.

Goleiros do Flamengo em campo no aquecimento (Foto: Reprodução)

15h30 - Escalação com muitas mudanças

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo com muitas mudanças em relação ao time que iniciou o empate por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina.

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O Fla entra em campo com: Andrew; Royal, João Victor, Vitão e Johnny; Evertton Araújo, Saúl e Joshua; Luiz Araújo, Cebolinha e Wallace Yan.

15h20 - A delegação do Flamengo já chegou ao Estádio Algarve para o amistoso desta quarta-feira.

Luiz Araújo na chegada do Flamengo ao estádio (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

15h15 - O Flamengo disputa o seu segundo amistoso da intertemporada em Portugal. No primeiro compromisso, empatou por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina, com gols de Bruno Henrique e Samuel Lino.

Bruno Henrique em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No sábado, o Rubro-Negro enfrenta o Benfica, às 15h30 (de Brasília), em partida que vale o Troféu do Algarve.

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