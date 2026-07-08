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Fifa toma decisão sobre cartão de Olise na Copa após pedido da França

Federação francesa solicitou anulação do cartão para jogo contra Marrocos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 17:42
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Olise em treinamento
Olise em treinamento para jogo com Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

Após a polêmica envolvendo a suspensão do cartão vermelho recebido por Folarin Balogun contra a Bósnia, na segunda fase da Copa do Mundo, a Federação Francesa de Futebol (FFF) pediu a anulação do cartão amarelo aplicado ao atacante Michael Olise durante a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, pelas oitavas de final da Copa. A Fifa negou o pedido da entidade, segundo o técnico Didier Deschamps, que comentou o tema em coletiva.

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    Árbitro aponta cartão amarelo a Olise
    Olise recebe cartão amarelo em França x Paraguai pela Copa (Imagem: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Com a decisão comunicada nesta quarta-feira (8), o jogador segue advertido e entrará em campo contra o Marrocos, nesta quinta-feira (9), "pendurado". No regulamento do torneio, o acúmulo de apenas dois cartões amarelos resulta em suspensão automática.

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    O lance que gerou a punição ocorreu nos acréscimos da partida contra os paraguaios, após um desentendimento entre Olise e o jogador Matías Galarza. Embora o paraguaio tenha caído alegando ter sido atingido, a FFF sustenta no recurso apresentado que as imagens de vídeo comprovam a inexistência de contato por parte do camisa 11 francês. Apesar do argumento, a entidade máxima do futebol optou por manter a decisão de campo.

  • Esta imagem mostra o troféu da Copa do Mundo durante uma coletiva de imprensa do presidente da FIFA, Gianni Infantino (fora do enquadramento), na véspera da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México

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    Olise em ação pela França na Copa do Mundo 2026
    Olise em ação pela França na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan /Getty Images via AFP)

    Caso de Balogun motivou pedido da França

    A tentativa da França de reverter a punição de seu atleta ganhou força após um caso polêmico ocorrido antes do jogo entre Estados Unidos e Bélgica na Copa: a liberação do atacante americano Folarin Balogun. O jogador havia recebido um cartão vermelho direto após um pisão no defensor Muharemovic, da Bósnia, o que o deixaria fora das oitavas de final contra a Bélgica.

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    No entanto, em uma manobra jurídica e diplomática controversa, a Fifa utilizou o Artigo 27 do seu Código Disciplinar para suspender a execução da punição. A decisão ocorreu após pressões de figuras públicas, incluindo o ex-presidente Donald Trump, que chegou a contatar diretamente o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Sob a justificativa de um "período probatório" de um ano, a suspensão de Balogun ficou inativa, permitindo que ele atuasse como titular contra os belgas.

    O desfecho do caso Balogun gerou revolta na Federação Belga e críticas da Uefa, que acusou a Fifa de permitir interferências políticas no esporte. O episódio abriu um precedente que levou outras seleções, como França e Inglaterra, a também buscarem a revisão de cartões aplicados a seus jogadores.

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    Deschamps evita polêmicas com a arbitragem

    Mesmo com a negativa da Fifa em relação a Olise, o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, adotou uma postura amena em coletiva de imprensa realizada em Boston. O treinador afirmou confiar no trabalho dos juízes e minimizou a manutenção da advertência do seu atacante.

    "Não gosto de falar em erros de arbitragem; os erros são cometidos pelos jogadores também, o que passou, passou", declarou Deschamps, ressaltando que espera o menor número de erros o possível no duelo decisivo contra o Marrocos. Além de Olise, o meio-campista Manu Koné também está pendurado para a partida das quartas de final.

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