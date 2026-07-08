Fifa toma decisão sobre cartão de Olise na Copa após pedido da França Federação francesa solicitou anulação do cartão para jogo contra Marrocos

Após a polêmica envolvendo a suspensão do cartão vermelho recebido por Folarin Balogun contra a Bósnia, na segunda fase da Copa do Mundo, a Federação Francesa de Futebol (FFF) pediu a anulação do cartão amarelo aplicado ao atacante Michael Olise durante a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, pelas oitavas de final da Copa. A Fifa negou o pedido da entidade, segundo o técnico Didier Deschamps, que comentou o tema em coletiva.

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Olise recebe cartão amarelo em França x Paraguai pela Copa (Imagem: MAURO PIMENTEL / AFP)

Com a decisão comunicada nesta quarta-feira (8), o jogador segue advertido e entrará em campo contra o Marrocos, nesta quinta-feira (9), "pendurado". No regulamento do torneio, o acúmulo de apenas dois cartões amarelos resulta em suspensão automática.

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O lance que gerou a punição ocorreu nos acréscimos da partida contra os paraguaios, após um desentendimento entre Olise e o jogador Matías Galarza. Embora o paraguaio tenha caído alegando ter sido atingido, a FFF sustenta no recurso apresentado que as imagens de vídeo comprovam a inexistência de contato por parte do camisa 11 francês. Apesar do argumento, a entidade máxima do futebol optou por manter a decisão de campo.

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Olise em ação pela França na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan /Getty Images via AFP)

Caso de Balogun motivou pedido da França

A tentativa da França de reverter a punição de seu atleta ganhou força após um caso polêmico ocorrido antes do jogo entre Estados Unidos e Bélgica na Copa: a liberação do atacante americano Folarin Balogun. O jogador havia recebido um cartão vermelho direto após um pisão no defensor Muharemovic, da Bósnia, o que o deixaria fora das oitavas de final contra a Bélgica.

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No entanto, em uma manobra jurídica e diplomática controversa, a Fifa utilizou o Artigo 27 do seu Código Disciplinar para suspender a execução da punição. A decisão ocorreu após pressões de figuras públicas, incluindo o ex-presidente Donald Trump, que chegou a contatar diretamente o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Sob a justificativa de um "período probatório" de um ano, a suspensão de Balogun ficou inativa, permitindo que ele atuasse como titular contra os belgas.

O desfecho do caso Balogun gerou revolta na Federação Belga e críticas da Uefa, que acusou a Fifa de permitir interferências políticas no esporte. O episódio abriu um precedente que levou outras seleções, como França e Inglaterra, a também buscarem a revisão de cartões aplicados a seus jogadores.

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Deschamps evita polêmicas com a arbitragem

Mesmo com a negativa da Fifa em relação a Olise, o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, adotou uma postura amena em coletiva de imprensa realizada em Boston. O treinador afirmou confiar no trabalho dos juízes e minimizou a manutenção da advertência do seu atacante.

"Não gosto de falar em erros de arbitragem; os erros são cometidos pelos jogadores também, o que passou, passou", declarou Deschamps, ressaltando que espera o menor número de erros o possível no duelo decisivo contra o Marrocos. Além de Olise, o meio-campista Manu Koné também está pendurado para a partida das quartas de final.

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