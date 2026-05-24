Os minutos finais da derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Palmeiras no Maracanã contaram com uma confusão generalizada, iniciada após uma provocação de Paulinho à torcida rubro-negra, pedindo silêncio. Para Léo Pereira, zagueiro do time carioca, faltou maturidade ao jogador do palmeirense e, principalmente, respeito ao clube rubro-negro.

continua após a publicidade

— No momento, eu estava mais preocupado para que não acontecesse nada, porque não estava conseguindo nem correr direito em campo, então imagina brigar. Mas a gente fica triste porque existem profissionais, atletas que trabalham duro, têm pais de família dos dois lados, tanto lá quanto cá. A gente espera que exista um mínimo de respeito por uma instituição — afirmou o zagueiro.

Confusão após a comemoração de Paulinho em Flamengo x Palmeiras (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Dá para ver que faltou um pouco mais de maturidade. Não sei o motivo dessa atitude dele, só ele pode responder. Existe provocação no futebol, mas acho que hoje passou do limite. E nós temos que fazer o nosso papel dentro de campo, lutar por cada jogada e mostrar que podemos conquistar campeonatos. É isso — completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Entenda o que fez Paulinho em Flamengo x Palmeiras

Após marcar o terceiro gol e sacramentar a vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Flamengo, Paulinho comemorou com os companheiros. Na sequência, enquanto corria em direção ao campo palmeirense para a retomada da partida, o atacante fez gesto de silêncio em direção à torcida rubro-negra no Maracanã. Imediatamente, jogadores do Flamengo que estavam no banco partiram para cima do atacante. De la Cruz, por exemplo, foi um dos mais irritados com a atitude.

RIO DE JANEIRO, RJ - 23.05.2026: FLAMENGO X PALMEIRAS - RIO DE JANEIRO, BRASIL - 23 DE MAIO: PAULINHO do Palmeiras comemora após marcar o terceiro gol do time durante a partida entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão 2026, no Estádio do Maracanã, em 23 de maio de 2026, no Rio de Janeiro, Brasil. (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2949098

Essa não foi a primeira vez que Paulinho provocou o Flamengo. Quando ainda defendia o Atlético-MG, o atacante repetiu o gesto de silêncio para a torcida rubro-negra e, em outra ocasião, chegou a pisar no escudo do clube carioca ao lado do gramado.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.