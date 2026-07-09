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Bap, do Flamengo, se encanta por Danilo, do Botafogo: 'É um belo jogador'

Presidente rubro-negro rasga elogios ao atacante, mas afirma que clube tem outras prioridades para a próxima janela

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 18:19
Atualizado há 1 minutos
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BAP durante entrevista à Flamengo TV
BAP durante entrevista à Flamengo TV (Foto: Reprodução)

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, elogiou o meia Danilo, do Botafogo, ao ser questionado sobre uma possível investida do Rubro-Negro no mercado. O dirigente classificou o alvinegro como um "belo jogador", mas deixou claro que a posição não é considerada prioridade neste momento.

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    Danilo esteve com a Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, embora tenha recebido poucas oportunidades durante a competição. Mesmo assim, o meia segue sendo visto como um dos principais nomes do futebol brasileiro.

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    Ao comentar sobre o atleta, Bap utilizou uma analogia para explicar o planejamento do Flamengo na busca por reforços.

    - É um belo jogador. É uma bela calça preta. Não sei se necessariamente o que a gente mais precisa agora. Diria que tem outras peças do vestuário que seriam prioritárias. Mas é um super nome. Como o Arias era… Trabalhamos com uma barra cada vez mais alta no Flamengo.

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    Bap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores
    Bap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/CRF)

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    Na sequência, também em resposta ao jornalista Venê Casagrande, o presidente rubro-negro falou sobre a expectativa da torcida por contratações e ressaltou que a janela de transferências ainda não foi aberta.

    - A janela está fechada. Como que o Flamengo poderia ter contratado? A janela só abre no dia 22 de julho. As pessoas estão num nível de ansiedade como se o elenco da gente fosse uma merda e os recursos fossem infinitos. O elenco do Flamengo é ótimo, não estamos desesperados e não vamos pagar qualquer preço, porque não somos burros.

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    Bap reforçou que o objetivo do Flamengo não é realizar diversas contratações, mas encontrar nomes que realmente elevem o nível do elenco comandado por Leonardo Jardim.

    - Não queremos 30 jogadores, mas sim 2 ou 3. E não queremos um jogador, mas sim O jogador. Esse jogador leva mais tempo. Como foi Gerson, Pedro e Paquetá.

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