Análise: Lorran dá resposta em Portugal e ensaia ressurgimento no Flamengo de Jardim Com futuro incerto antes da viagem à Europa, Lorran responde em campo e mostra qualidade técnica

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Há poucas semanas, o cenário de Lorran no Flamengo parecia apontar para mais uma saída. Depois de um empréstimo discreto ao Pisa, da Itália, onde recebeu poucas oportunidades, o meia retornou ao clube sem muito espaço e com o futuro cercado de dúvidas. A expectativa era de que uma nova negociação acontecesse nesta janela de transferências. Mas a intertemporada em Portugal começou a mudar essa percepção.

Ainda é cedo para cravar que Lorran permanecerá no elenco, mas os dois amistosos disputados pelo Flamengo mostram que Leonardo Jardim encontrou motivos para olhar o meia de forma diferente. Além do gol marcado contra o Lausanne-Sport, nesta quarta-feira (8), o Garoto do Ninho tem aproveitado cada minuto recebido.

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Contra o River Plate, Lorran já havia dado sinais. Entrou com personalidade, acelerou o jogo entre as linhas e encontrou um passe preciso que quase terminou no gol da vitória rubro-negra. Nesta quarta, repetiu a boa atuação. Entrou no segundo tempo, apareceu bem entre os espaços da defesa suíça e abriu o placar após assistência de Wallace Yan.

O gol chama atenção, mas talvez nem seja o aspecto mais interessante

Lorran sempre foi reconhecido pela qualidade técnica, apontado como uma joia da base do Flamengo. O que os amistosos voltaram a mostrar é a facilidade com que conduz a bola em espaços curtos, enxerga companheiros livres e toma boas decisões perto da área. Contra o Lausanne-Sport, ainda chamou atenção pela finalização com a perna direita, um fundamento importante para um jogador canhoto.

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Lorran em finalização de gol em Flamengo x Lausanne (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Evolução também passa pela confiança

Leonardo Jardim tem um histórico de recuperar jogadores que atravessavam momentos de baixa em outros clubes. No próprio Flamengo isso já aconteceu, com Evertton Araújo, Plata, Lino e Pedro. Agora, sinais indicam que Lorran pode ser mais um caso. O treinador optou por dar minutos aos jovens durante a intertemporada, e o meia respondeu dentro de campo.

Após a vitória sobre o Lausanne-Sport, o português explicou por que fez questão de utilizar os Garotos do Ninho.

"É importante que os jogadores aproveitem o tempo e as oportunidades para mostrar a sua competência. Em um clube como o Flamengo, a pressão é muito grande e nem sempre existe espaço para lançar jogadores jovens. Hoje mesmo vocês viram: muitos queriam que jogassem só os titulares. O Flamengo tem uma cultura muito forte, e às vezes os jovens têm pouco espaço. Por isso foi importante para esses dois e para os outros também."

A declaração ajuda a entender o momento de Lorran. Jardim sabe que, durante a temporada, as oportunidades para jovens diminuem naturalmente. Justamente por isso, a intertemporada funciona como uma espécie de "processo seletivo". E poucos estão aproveitando tanto quanto o meia.

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Ainda não é possível afirmar que Lorran conquistou um lugar definitivo no elenco. O amistoso contra o Benfica, por exemplo, neste sábado, deve contar com uma equipe mais próxima da considerada ideal, reduzindo o espaço para a base.

Mas uma impressão parece inevitável: se antes o retorno de empréstimo colocava o meia novamente na vitrine para uma possível saída, agora a sequência em Portugal indica que talvez valha a pena mantê-lo por mais tempo.

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Números de Lorran pelo Flamengo antes do empréstimo 🔴⚫

36 jogos (16 titular) 2 gols 3 assistências 304 minutos para participar de gol 0.6 passes decisivos por jogo 2 grandes chances criadas 1.3 finalizações por jogo (0.4 no gol) 60% de eficiência nos dribles 80% de acerto no passe 1.7 bolas recuperadas por jogo

Lorran pelo Pisa

10 jogos (1 titular) 1 gol 158 minutos para participar de gol 0.1 passes decisivos por jogo 0.4 finalizações por jogo (0.1 no gol) 46% de eficiência nos dribles 75% de acerto no passe 0.8 bolas recuperadas por jogo

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