Jardim pede alternativas no Flamengo para Arrascaeta, e Lorran diz: 'Trabalhando pra isso' Jovem meia afirma estar preparado e descarta pressão

As declarações de Leonardo Jardim sobre a necessidade de o Flamengo encontrar alternativas para Arrascaeta tiveram resposta imediata dentro do próprio elenco. Após o treinador reforçar a busca por mais opções para a meia ofensiva, Lorran afirmou que trabalha justamente para ocupar esse espaço e garantiu estar preparado caso receba uma oportunidade.

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O jovem meia vive um momento de retomada no Flamengo depois do empréstimo ao Pisa, da Itália. Integrado ao elenco na intertemporada, com gol no amistoso contra o Lausanne-Sport, ele tem recebido oportunidades de Jardim e busca recuperar o espaço que perdeu nas últimas temporadas.

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Questionado sobre a possibilidade de assumir a função de Arrascaeta, Lorran deixou claro que vem trabalhando para isso, como mesmo classificou.

"Ah, como eu sempre falei, né? Tô trabalhando pra isso. Se precisar, eu tô aí. É, focado sempre, e é isso."

Lorran comemora seu gol no amistoso do Flamengo contra o Lausanne-Sport (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Lorran descarta peso com a camisa do Flamengo

O meia também comentou sobre a expectativa criada em torno de seu retorno ao Flamengo e afirmou estar acostumado com a pressão desde que surgiu como uma das principais promessas da base rubro-negra.

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"Ah, é como eu falei, né? Sigo trabalhando pra essas coisas acontecerem. Foi mostrando o meu futebol que surgiu isso, e é isso. Continuar trabalhando pras coisas acontecerem. Tranquilo lidar com isso, tô acostumado já."

Jardim vê necessidade de mais opções no Flamengo

As declarações de Lorran acontecem um dia após Leonardo Jardim admitir que o Flamengo precisa reforçar justamente o setor de criação.

Arrascaeta segue fora de combate enquanto se recupera de uma lesão na panturrilha direita, sofrida durante o período de treinamentos com a seleção uruguaia. Antes disso, o camisa 10 já havia ficado afastado por causa de uma fratura na clavícula e soma cerca de três meses sem entrar em campo.

Na avaliação de Jardim, além do longo período de inatividade, o histórico físico recente do uruguaio exige uma gestão cuidadosa ao longo da temporada.

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"Ter alternativas é sempre importante. A maior carência neste momento é nos corredores e na meia ofensiva. É onde temos o Arrascaeta, que é um jogador fantástico, mas já não joga há três meses."

O treinador foi além e afirmou que ainda não sabe quanto tempo será necessário para o uruguaio recuperar seu melhor nível.

"Precisamos entender quanto tempo vai ser necessário para ele voltar ao seu nível. Muitas vezes ele não consegue jogar os 90 minutos e precisa ser gerido. Por isso acho importante ter um jogador de qualidade para, junto com o Arrasca, termos soluções."

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