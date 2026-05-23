A vitória do Palmeiras sobre o Flamengo por 3 a 0, neste sábado (23), no Maracanã, ganhou um capítulo à parte nos minutos finais. Autor do terceiro gol Alviverde, o atacante Paulinho chamou atenção pela comemoração provocativa diante da torcida Rubro-Negra.

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Assim que balançou as redes, Paulinho levou o dedo à boca e mandou os torcedores do Flamengo "calarem a boca", gesto que rapidamente incendiou o clima no estádio e gerou confusão entre jogadores das duas equipes.

Veja o lance:

A provocação teve ainda mais peso porque o atacante não marcava desde o retorno aos gramados. O gol diante do Flamengo encerrou o jejum de Paulinho e serviu como desabafo do jogador, que vinha sendo cobrado por parte da torcida Alviverde nas últimas partidas.

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Nas redes sociais, torcedores rivais exaltaram a postura de Paulinho no Maracanã, enquanto torcedores do Flamengo criticaram a provocação do atacante. Veja a repercussão:

Como foi o jogo?

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

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Flaco celebra gol do Palmeiras contra o Flamengo (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Assim como no início da partida, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

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