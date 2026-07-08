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Flamengo x Lausanne: veja os melhores momentos da vitória do Rubro-Negro

Com gols de jovens da base, Rubro-Negro vence

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
08/07/2026 21:49
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O Flamengo venceu o Lausanne, da França, em um amistoso de intertemporada, durante a Copa do Mundo, pelo placar de 2 a 0. Na pausa, o Rubro-Negro já havia empatado com o River Plate, e ainda encara o Benfica antes do retorno ao Brasileirão.

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    • Como foi Flamengo x Lausanne-Sport

    O Flamengo foi superior durante praticamente todo o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras de gol contra o Lausanne-Sport. Os principais destaques da equipe de Jardim foram Cebolinha e Wallace Yan, que formaram a principal válvula de escape do ataque rubro-negro. A dupla criou as melhores oportunidades da etapa inicial, com o camisa 11 participando das jogadas mais perigosas e servindo Wallace Yan, que desperdiçou duas boas chances dentro da área.

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    O jovem Joshua também teve bons momentos, mostrando personalidade e movimentação entre as linhas para conectar o meio ao ataque. Em contrapartida, nomes como Saúl Ñíguez e Luiz Araújo tiveram atuação discreta e pouco participaram das ações ofensivas antes do intervalo.

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    Na segunda etapa, o Flamengo transformou a superioridade em gols. Logo aos seis minutos, Lorran, que havia entrado no intervalo, abriu o placar após receber boa assistência de Wallace Yan, em uma bela jogada entre os Garotos do Ninho. Com o decorrer do jogo, Jardim começou a promover a entrada dos titulares, com Jorginho Samuel Lino sendo os primeiros acionados. O atacante quase ampliou aos 21', quando puxou um contra-ataque, venceu o marcador no um contra um, mas finalizou para fora. Cinco minutos depois, o Rubro-Negro chegou ao segundo gol. Com erro de Koné na saída de bola, Wallace Yan aproveitou o presente, invadiu a área e bateu na saída do goleiro para ampliar o placar.

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    Antes do apito final, um lance inusitado chamou a atenção. Ayrton Lucas sentiu um problema físico e pediu para deixar o campo. Como se tratava de um amistoso, Jardim recolocou Lorran na partida, mesmo após o meia já ter sido substituído, já que esse tipo de alteração é permitido nesse tipo de confronto.

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