Confusão em Flamengo x Palmeiras viraliza: 'Todo momento'
Equipes se enfrentaram pela 17ª rodada do Brasileirão
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O Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0, neste sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Paulinho foi o responsável por marcar o terceiro gol do Alviverde na partida. Após o feito, uma breve confusão se instaurou no gramado.
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O clima esquentou após a revolta dos jogadores do Flamengo durante a comemoração do gol do camisa 10. De forma eufórica, Paulinho fez sinal para a torcida rubro-negra ficar em silêncio e vibrou em direção aos torcedores.
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O fato incomodou os atletas rubro-negros, que partiram para cima do adversário para tirar satisfação. O movimento foi liderado por De la Cruz, o primeiro a demonstrar incômodo com a postura de Paulinho. Apesar de muitos empurrões e troca de xingamentos, nenhuma agressão aconteceu na confusão.
Nas redes sociais, imagens do embate entre as duas equipes viralizaram nas redes sociais. Veja abaixo:
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