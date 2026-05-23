Principal responsável pela derrota do Flamengo para o Palmeiras por 3 a 0, Carrascal usou as redes sociais para pedir desculpas à torcida minutos após o fim da partida no Maracanã. O colombiano também ampliou a retratação aos companheiros de equipe e aos membros da comissão técnica.

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— Quero pedir desculpas a todos os torcedores do Flamengo. Nunca foi minha intenção ser expulso em uma partida tão importante, considerando o que ela representa para o clube — diz trecho da publicação de Carrascal, após Flamengo x Palmeiras.

Como foi a expulsão de Carrascal em Flamengo x Palmeiras?

Carrascal recebeu cartão vermelho aos 21 minutos do primeiro tempo. Na jogada, o meio-campista do Flamengo acertou o rosto de Murilo com as travas da chuteira do pé direito. Na hora, os jogadores rubro-negros reclamaram bastante da decisão da arbitragem e pediram apenas cartão amarelo.

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Expulsão de Carrascal em Flamengo x Palmeiras (Foto: Affonso Andrade/Agencia F8/Folhapress)

A expulsão, efetivamente, fez com que o Flamengo perdesse o controle da partida e visse o Palmeiras assumir as rédeas do jogo em pleno Maracanã. O Alviverde apostou nos erros da equipe rubro-negra e conseguiu balançar as redes de Rossi três vezes. O goleiro, aliás, também não teve uma boa atuação.

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Confira a publicação de Carrascal após Flamengo 0x3 Palmeiras

"Quero pedir desculpas a todos os torcedores do Flamengo. Nunca foi minha intenção ser expulso em uma partida tão importante, considerando o que ela representa para o clube.

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Peço desculpas a todos os meus companheiros e a toda a comissão técnica. Eu sempre defenderia a camisa do Flamengo com unhas e dentes, lutando por cada bola. A emoção de sempre querer ganhar cada lance foi, infelizmente, frustrada. Isso causa muita frustração, especialmente depois de uma partida que estávamos tão animados para vencer. Hoje volto para casa com o coração partido por causa do que aconteceu."

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