Jardim celebra Jorge Jesus em Portugal e critica aposta em técnico estrangeiro
Técnico do Flamengo elogia o ex-comandante rubro-negro
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, comemorou o acerto de Jorge Jesus com a seleção de Portugal. Após a vitória do Rubro-Negro no amistoso contra o Lausanne-Sport, no país europeu, o treinador afirmou que o ex-técnico do clube carioca é um dos principais nomes do futebol português e aproveitou para criticar a decisão da federação de recorrer, anteriormente, a um nome estrangeiro.
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Sem citar diretamente o espanhol Roberto Martínez, que comandava Portugal até então, Jardim disse que sempre defendeu que a seleção nacional fosse dirigida por um técnico português.
Nomes ligados ao Flamengo: Jardim celebra Jorge Jesus em Portugal
Ao comentar o acerto de Jorge Jesus com a seleção, Leonardo Jardim destacou a amizade que mantém com o treinador e afirmou que a escolha representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos técnicos portugueses ao redor do mundo.
"Com certeza é uma opção, é um dos nomes importantes do futebol português. Como existem outros. O Jorge é um amigo meu e, se isso acontecer, fico feliz por ele e pela seleção voltar a ter um técnico português."
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Jorge Jesus é um dos treinadores mais vitoriosos da história recente do Flamengo. Em 2019, conquistou Campeonato Brasileiro e Libertadores, além de outros títulos no ano seguinte, tornando-se um dos maiores ídolos da torcida rubro-negra.
Crítica de Jardim à escolha por um estrangeiro
Durante a coletiva de imprensa do Flamengo em Algarve, Jardim foi além da análise sobre Jorge Jesus e voltou a defender que Portugal deve priorizar profissionais formados no próprio país. Segundo o treinador rubro-negro, a tradição portuguesa na formação de técnicos torna desnecessária a contratação de estrangeiros para dirigir a seleção nacional.
"Eu fui crítico há uns anos atrás. Um país como o nosso desenvolve treinadores, tem treinadores em todos os países do mundo, alguns com uma carreira internacional boa. Não tinha necessidade de fazer uma aposta num estrangeiro."
"Não estou a falar diretamente do Martínez, de um estrangeiro específico. É esta cultura. Eu acho que, se voltar um treinador português, é acertar os pontos, porque é isso que defendemos na formação dos treinadores."
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