Jardim celebra Jorge Jesus em Portugal e critica aposta em técnico estrangeiro Técnico do Flamengo elogia o ex-comandante rubro-negro

Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, comemorou o acerto de Jorge Jesus com a seleção de Portugal. Após a vitória do Rubro-Negro no amistoso contra o Lausanne-Sport, no país europeu, o treinador afirmou que o ex-técnico do clube carioca é um dos principais nomes do futebol português e aproveitou para criticar a decisão da federação de recorrer, anteriormente, a um nome estrangeiro.

Sem citar diretamente o espanhol Roberto Martínez, que comandava Portugal até então, Jardim disse que sempre defendeu que a seleção nacional fosse dirigida por um técnico português.

continua após a publicidade

Nomes ligados ao Flamengo: Jardim celebra Jorge Jesus em Portugal

Ao comentar o acerto de Jorge Jesus com a seleção, Leonardo Jardim destacou a amizade que mantém com o treinador e afirmou que a escolha representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos técnicos portugueses ao redor do mundo.

"Com certeza é uma opção, é um dos nomes importantes do futebol português. Como existem outros. O Jorge é um amigo meu e, se isso acontecer, fico feliz por ele e pela seleção voltar a ter um técnico português."

Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim ao lado de Jorge Jesus, ídolo do clube (Foto: Reprodução)

Jorge Jesus é um dos treinadores mais vitoriosos da história recente do Flamengo. Em 2019, conquistou Campeonato Brasileiro e Libertadores, além de outros títulos no ano seguinte, tornando-se um dos maiores ídolos da torcida rubro-negra.

continua após a publicidade

Crítica de Jardim à escolha por um estrangeiro

Durante a coletiva de imprensa do Flamengo em Algarve, Jardim foi além da análise sobre Jorge Jesus e voltou a defender que Portugal deve priorizar profissionais formados no próprio país. Segundo o treinador rubro-negro, a tradição portuguesa na formação de técnicos torna desnecessária a contratação de estrangeiros para dirigir a seleção nacional.

"Eu fui crítico há uns anos atrás. Um país como o nosso desenvolve treinadores, tem treinadores em todos os países do mundo, alguns com uma carreira internacional boa. Não tinha necessidade de fazer uma aposta num estrangeiro."

Roberto Martínez ao lado de Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal (Foto: John MacDougall/AFP)