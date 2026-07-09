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Jardim celebra Jorge Jesus em Portugal e critica aposta em técnico estrangeiro

Técnico do Flamengo elogia o ex-comandante rubro-negro

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 10:51
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Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, comemorou o acerto de Jorge Jesus com a seleção de Portugal. Após a vitória do Rubro-Negro no amistoso contra o Lausanne-Sport, no país europeu, o treinador afirmou que o ex-técnico do clube carioca é um dos principais nomes do futebol português e aproveitou para criticar a decisão da federação de recorrer, anteriormente, a um nome estrangeiro.

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    • Sem citar diretamente o espanhol Roberto Martínez, que comandava Portugal até então, Jardim disse que sempre defendeu que a seleção nacional fosse dirigida por um técnico português.

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    Nomes ligados ao Flamengo: Jardim celebra Jorge Jesus em Portugal

    Ao comentar o acerto de Jorge Jesus com a seleção, Leonardo Jardim destacou a amizade que mantém com o treinador e afirmou que a escolha representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos técnicos portugueses ao redor do mundo.

    "Com certeza é uma opção, é um dos nomes importantes do futebol português. Como existem outros. O Jorge é um amigo meu e, se isso acontecer, fico feliz por ele e pela seleção voltar a ter um técnico português."

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    Jorge Jesus é um dos treinadores mais vitoriosos da história recente do Flamengo. Em 2019, conquistou Campeonato Brasileiro e Libertadores, além de outros títulos no ano seguinte, tornando-se um dos maiores ídolos da torcida rubro-negra.

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    Crítica de Jardim à escolha por um estrangeiro

    Durante a coletiva de imprensa do Flamengo em Algarve, Jardim foi além da análise sobre Jorge Jesus e voltou a defender que Portugal deve priorizar profissionais formados no próprio país. Segundo o treinador rubro-negro, a tradição portuguesa na formação de técnicos torna desnecessária a contratação de estrangeiros para dirigir a seleção nacional.

    "Eu fui crítico há uns anos atrás. Um país como o nosso desenvolve treinadores, tem treinadores em todos os países do mundo, alguns com uma carreira internacional boa. Não tinha necessidade de fazer uma aposta num estrangeiro."

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    Roberto Martínez ao lado de Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal (Foto: John MacDougall/AFP)

    "Não estou a falar diretamente do Martínez, de um estrangeiro específico. É esta cultura. Eu acho que, se voltar um treinador português, é acertar os pontos, porque é isso que defendemos na formação dos treinadores."

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