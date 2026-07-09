Wallace Yan destaca amadurecimento no Flamengo: 'Foi um choque de realidade'
Atacante diz que os acontecimentos recentes o fizeram amadurecer
O bom momento de Wallace Yan no Flamengo nesta intertemporada aparece após um momento de amadurecimento e "choque de realidade", como classifica o próprio atacante. Após marcar na vitória por 2 a 0 sobre o Lausanne-Sport, em Portugal, o jogador abriu o jogo sobre a fase que vive na carreira e admitiu que os episódios recentes fora de campo serviram como um importante aprendizado.
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Considerado uma das principais promessas recentes da base do Flamengo, Wallace Yan passou por momentos de turbulência nos últimos meses por conta de casos de indisciplina. Agora, o atacante afirma que as situações contribuíram para seu amadurecimento e para uma nova postura no dia a dia.
"O que aconteceu foi para eu amadurecer. Como eu falo, um jogador profissional precisa acontecer algumas coisas para tomar um choque de realidade. Então, o que aconteceu, eu aprendi bastante."
Sem entrar em detalhes sobre os episódios, Wallace Yan garantiu que mantém a mesma dedicação desde que voltou a integrar o elenco principal.
"Continuo sendo um garoto que entra com vontade de vencer sempre. É claro que às vezes temos empate ou derrota, mas a minha vontade é a mesma."
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Wallace Yan celebra o gol em amistoso do Flamengo
Além da reflexão sobre sua evolução pessoal, Wallace Yan comemorou o gol marcado diante do time suíço. Aos 21 anos, o atacante destacou a importância de alcançar marcas relevantes vestindo a camisa do Flamengo.
"É um gol importante para mim, pela marca que conquistei com essa camisa tendo 21 anos de idade. Isso é muito gratificante. Também é fruto da confiança do Léo, da comissão e de todo o staff do Flamengo em mim."
O jogador também agradeceu a confiança de Leonardo Jardim e revelou que as conversas com o treinador têm sido fundamentais para sua evolução.
"A conversa com o Léo é sempre direta. Ele me explica o que eu tenho que fazer dentro de campo. Aí fica comigo mostrar meu trabalho e provar que ele pode contar comigo."
Concorrência no ataque
Com o elenco recheado de opções ofensivas, Wallace Yan sabe que a disputa por espaço será intensa ao longo da temporada. Mesmo assim, garante que encara a concorrência com naturalidade e respeito aos companheiros mais experientes.
"A motivação é sempre 100%. Mas, como sou um garoto, tenho que respeitar o Pedro e o Bruno Henrique, que também podem jogar na posição em que eu atuo. Vou continuar trabalhando e, quando receber uma oportunidade, vou estar concentrado e preparado."
Parceiro de Lorran desde a base
Wallace Yan também comentou a comemoração do gol ao lado de Lorran, outro jovem revelado nas categorias de base do Flamengo. Segundo ele, a parceria entre os dois vem desde os tempos de formação.
"Eu e o Lorran é desde a base: faz gol, dança. Ontem não foi diferente. É a dancinha do TikTok."
O segundo do Mengão na vitória diante do Lausanne! Wallace Yan! 🟥⬛️⚽️#GolDoMengão #FLAxLS— Flamengo (@Flamengo) July 8, 2026
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