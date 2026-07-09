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Wallace Yan destaca amadurecimento no Flamengo: 'Foi um choque de realidade'

Atacante diz que os acontecimentos recentes o fizeram amadurecer

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 10:06
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O bom momento de Wallace Yan no Flamengo nesta intertemporada aparece após um momento de amadurecimento e "choque de realidade", como classifica o próprio atacante. Após marcar na  vitória por 2 a 0 sobre o Lausanne-Sport, em Portugal, o jogador abriu o jogo sobre a fase que vive na carreira e admitiu que os episódios recentes fora de campo serviram como um importante aprendizado.

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    • Considerado uma das principais promessas recentes da base do Flamengo, Wallace Yan passou por momentos de turbulência nos últimos meses por conta de casos de indisciplina. Agora, o atacante afirma que as situações contribuíram para seu amadurecimento e para uma nova postura no dia a dia.

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    "O que aconteceu foi para eu amadurecer. Como eu falo, um jogador profissional precisa acontecer algumas coisas para tomar um choque de realidade. Então, o que aconteceu, eu aprendi bastante."

    Sem entrar em detalhes sobre os episódios, Wallace Yan garantiu que mantém a mesma dedicação desde que voltou a integrar o elenco principal.

    "Continuo sendo um garoto que entra com vontade de vencer sempre. É claro que às vezes temos empate ou derrota, mas a minha vontade é a mesma."

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    • Wallace Yan marca segundo gol na vitória do Flamengo contra o Lausanne
    Wallace Yan marca segundo gol na vitória do Flamengo contra o Lausanne (Foto: Gilvan de Sousa/Flamengo)

    Wallace Yan celebra o gol em amistoso do Flamengo

    Além da reflexão sobre sua evolução pessoal, Wallace Yan comemorou o gol marcado diante do time suíço. Aos 21 anos, o atacante destacou a importância de alcançar marcas relevantes vestindo a camisa do Flamengo.

    "É um gol importante para mim, pela marca que conquistei com essa camisa tendo 21 anos de idade. Isso é muito gratificante. Também é fruto da confiança do Léo, da comissão e de todo o staff do Flamengo em mim."

    O jogador também agradeceu a confiança de Leonardo Jardim e revelou que as conversas com o treinador têm sido fundamentais para sua evolução.

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    "A conversa com o Léo é sempre direta. Ele me explica o que eu tenho que fazer dentro de campo. Aí fica comigo mostrar meu trabalho e provar que ele pode contar comigo."

    Concorrência no ataque

    Com o elenco recheado de opções ofensivas, Wallace Yan sabe que a disputa por espaço será intensa ao longo da temporada. Mesmo assim, garante que encara a concorrência com naturalidade e respeito aos companheiros mais experientes.

    "A motivação é sempre 100%. Mas, como sou um garoto, tenho que respeitar o Pedro e o Bruno Henrique, que também podem jogar na posição em que eu atuo. Vou continuar trabalhando e, quando receber uma oportunidade, vou estar concentrado e preparado."

    Parceiro de Lorran desde a base

    Wallace Yan também comentou a comemoração do gol ao lado de Lorran, outro jovem revelado nas categorias de base do Flamengo. Segundo ele, a parceria entre os dois vem desde os tempos de formação.

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    "Eu e o Lorran é desde a base: faz gol, dança. Ontem não foi diferente. É a dancinha do TikTok."

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