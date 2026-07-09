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'É ilegal pela Fifa': Bap volta a criticar possível compra da SAF do Vasco por enteado de Leila

Presidente do Flamengo afirma que operação contraria regras da Fifa e da CBF

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 18:39
Atualizado há 2 minutos
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Bap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores
Bap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/CRF)

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, voltou a criticar a possibilidade de Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, adquirir a SAF do Vasco. Em entrevista ao jornalista Venê Casagrande, o dirigente afirmou que uma eventual concretização da operação seria ilegal, por entender que contraria normas da Fifa e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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    Marcos Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira e proprietário da Crefisa, negocia a compra de 90% da SAF do Vasco. A proposta gira em torno de R$ 2 bilhões, e as partes ainda discutem os termos para a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU), documento que formaliza a intenção da negociação. Com o afastamento do presidente Pedrinho da SAF do Vasco, a negociação, que estava em via de ser oficializada, ficou "congelada".

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    Ao comentar o assunto, Bap reforçou que sua posição não é motivada por rivalidade esportiva, mas pelo que considera uma vedação prevista nos regulamentos do futebol.

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    • - Isso é ilegal pela Fifa e pelo código brasileiro. 'Ah, mas eu sou madrasta dele'. Mas está claro no código da Fifa e da CBF: não pode. Qual é a parte do 'não' que eles não entenderam? As pessoas dizem que eu sou contra o Vasco. Aliás, eu sou filho de vascaíno, meu pai é vascaíno, eu não tenho nada contra o Vasco. Não é o Bap que é contra isso, é a lei.

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    BAP durante entrevista à Flamengo TV
    BAP durante entrevista à Flamengo TV (Foto: Reprodução)

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    O presidente rubro-negro já havia sinalizado que o Flamengo poderá recorrer à Justiça caso a negociação seja concluída, alegando a existência de um conflito de interesses na operação envolvendo familiares da mandatária palmeirense.

    Durante a entrevista, Bap ainda fez uma crítica mais ampla ao modelo de gestão de algumas sociedades anônimas do futebol, sem citar nominalmente qualquer clube.

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    - Tem algumas SAFs aí que parecem SAF de safadeza!.

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