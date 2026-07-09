Jardim faz alerta sobre Arrascaeta e explica por que o Flamengo busca um substituto Técnico admite preocupação com o tempo necessário para o uruguaio recuperar o melhor nível físico

A situação física de Arrascaeta voltou a ser tema no Flamengo. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Lausanne-Sport, da Suíça, em amistoso da intertemporada em Portugal, o técnico Leonardo Jardim falou abertamente sobre a recuperação do uruguaio e admitiu que ainda não sabe quanto tempo será necessário para que o camisa 10 volte ao seu melhor nível.

Fora da viagem do elenco à Europa, Arrascaeta permaneceu no Rio de Janeiro para dar sequência ao tratamento de uma lesão na panturrilha direita, problema que o impediu de entrar em campo pela seleção uruguaia na Copa do Mundo. Antes disso, o meia já havia ficado afastado por uma fratura na clavícula direita, acumulando cerca de três meses sem atuar.

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As declarações de Jardim reforçam uma preocupação que já vinha sendo debatida entre os torcedores e internamente no clube: a necessidade de o Flamengo contar com mais uma opção para dividir a responsabilidade criativa com o uruguaio. Em 2025, a chegada de Carrascal indicava uma solução, mas o colombiano ainda não conseguiu atingir essa expectativa.

Jardim admite preocupação com retorno de Arrascaeta

Ao comentar o planejamento para a sequência da temporada, Leonardo Jardim afirmou que o Flamengo precisa reforçar justamente o setor onde atua Arrascaeta, para jogar na ausência e também ao lado do uruguaio. Segundo o treinador, o problema passa pela dificuldade de mantê-lo disponível durante toda a temporada.

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"Ter alternativas é sempre importante. Mas a maior carência neste momento, como eu já falei, é nos corredores e na meia ofensiva. É onde temos o Arrascaeta, que é um jogador fantástico, mas já não joga há três meses."

O treinador ressaltou que a principal dúvida é entender quanto tempo o camisa 10 precisará para recuperar o ritmo ideal de competição.

"Agora precisamos entender quanto tempo vai ser necessário para ele voltar ao seu nível. A gente já sabe que muitas vezes ele não consegue jogar os 90 minutos, precisa ser gerido. Por isso acho importante ter um jogador de qualidade também para, junto com o Arrasca, termos soluções. E muitas vezes poderem jogar juntos."

Arrascaeta com a bola durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Histórico físico de Arrascaeta pesa na avaliação do Flamengo

Jardim também lembrou que o controle da minutagem de Arrascaeta não é um problema recente. Segundo ele, a necessidade de administrar a carga do meia já acontecia na temporada passada e ganhou ainda mais importância após as duas lesões sofridas neste ano. Por isso, o treinador voltou a demonstrar cautela em relação ao retorno do uruguaio.

"Precisamos entender isso: o Arrascaeta é um jogador fantástico, com uma qualidade enorme, mas às vezes não consegue. Não é só neste ano, no ano passado ele também já não conseguia fazer 90 minutos. Muitas vezes tem que ser gerido para chegar fresco ao longo da temporada. Agora, com esse problema dessa dupla lesão, foram três meses sem jogar. E eu não quero ser pessimista, mas não sei quanto tempo será necessário para um jogador com essas características voltar ao normal."

Declaração reforça prioridade no mercado

As declarações de Leonardo Jardim também ajudam a explicar o planejamento do Flamengo para a janela de transferências.

O clube busca reforços para o setor ofensivo, especialmente um meia capaz de atuar na função de Arrascaeta. A intenção da diretoria é reduzir a dependência do uruguaio e oferecer mais alternativas ao treinador ao longo da temporada, sem sobrecarregar o principal articulador da equipe.

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Além de atuar como substituto, a ideia é contratar um jogador que também possa dividir o campo com Arrascaeta em determinadas partidas, ampliando as opções táticas do elenco.

Flamengo aguarda retorno gradual de Arrascaeta

Enquanto o elenco realiza a intertemporada em Portugal, Arrascaeta segue no Rio cumprindo o cronograma de recuperação.

A expectativa do departamento de futebol é contar com o uruguaio na retomada do Brasileirão, contra a Chapecoense, no dia 22 de julho. Internamente, porém, existe a consciência de que seu retorno deverá acontecer de forma gradual, tanto pelo longo período sem atuar quanto pelo histórico recente de lesões.

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