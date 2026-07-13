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Bap, do Flamengo, fala pela primeira vez sobre a demissão de Filipe Luís

Presidente rubro-negro afirma que decisão já estava tomada antes da goleada por 8 a 0

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 19:26
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Bap, do Flamengo fala sobre demissão de Filipe Luís
Bap, do Flamengo fala sobre demissão de Filipe Luís (Foto: Reprodução)

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, falou pela primeira vez publicamente sobre a demissão de Filipe Luís do comando técnico do clube. Em participação em um podcast, o dirigente detalhou os motivos que levaram ao desligamento do treinador e afirmou que a decisão foi tomada antes mesmo da goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, último jogo do ex-jogador à frente da equipe.

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    Segundo Bap, a troca de comando foi resultado de uma avaliação do trabalho como um todo, especialmente pelo desempenho do Flamengo no início da temporada. O presidente também negou que existisse um planejamento aprovado pela diretoria para alterações no calendário de férias dos jogadores e reforçou que esse tipo de decisão cabe exclusivamente à presidência.

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    — Vamos lá por partes. Não teve planejamento nenhum. Isso é uma conversa fiada. Essa narrativa de que havia um planejamento não existia. Quem toma esse tipo de decisão institucional sou eu, e eu não vou abrir mão disso — afirmou.

    Bap ainda destacou que, na época da demissão, o Flamengo tinha a pior campanha entre os clubes da Série A no recorte utilizado pela diretoria.

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    • — Quando a gente tomou a decisão em relação ao técnico, o Flamengo era o clube de pior performance da Série A naquele momento. A decisão já estava tomada. Qualquer que fosse o resultado daquele jogo, ela seria mantida. Foi uma decisão baseada no conjunto da obra — explicou.

    Apesar das críticas, o presidente fez questão de elogiar Filipe Luís e afirmou que a saída não compromete a relação pessoal entre os dois.

    — Eu entendo que o Filipe é um grande técnico. Torço para que ele dê certo no Monaco. Acho que ele vai dar certo porque é preparado e correto. Isso não muda o apreço nem a gratidão que tenho por tudo o que ele fez pelo Flamengo. Ele já está no hall dos grandes treinadores da história do clube — completou.

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    Filipe Luís durante jogo do Flamengo contra o Internacional pela Libertadores
    Filipe Luís durante jogo do Flamengo contra o Internacional pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    Relação entre Bap e Filipe Luís se desgastou nos bastidores

    O desgaste entre presidente e treinador começou ainda nas negociações pela renovação de contrato, no fim de 2025. A demora para um acordo fez com que Bap assumisse diretamente as conversas, dando início a um período de atritos nos bastidores.

    Mesmo com a renovação assinada, a relação nunca voltou ao mesmo nível. Os resultados negativos no início da temporada, incluindo os vice-campeonatos da Supercopa Rei e da Recopa Sul-Americana, ampliaram a insatisfação da diretoria.

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    De acordo com informações apuradas anteriormente, Filipe Luís foi comunicado da demissão logo após conceder entrevista coletiva depois da vitória sobre o Madureira. O técnico foi chamado pelo diretor de futebol, José Boto, que apenas transmitiu a decisão tomada pela presidência.

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    Passagem vitoriosa de Filipe Luís pelo Flamengo

    Apesar da saída conturbada, Filipe Luís encerrou sua passagem pelo Flamengo com números expressivos. Em 101 partidas no comando da equipe principal, conquistou 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, alcançando aproveitamento de 70,2%.

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    No período, levantou os títulos da Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil. Também levou o clube à final da Copa Intercontinental, quando o Flamengo empatou com o PSG no tempo normal e acabou derrotado nos pênaltis.

    Revelado como treinador nas categorias de base do Rubro-Negro, comandando inicialmente as equipes Sub-17 e Sub-20, Filipe Luís encerrou sua trajetória no clube consolidado entre os técnicos mais vencedores da história recente do Flamengo.

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