As respostas da intertemporada: Lino reafirma protagonismo e jovens ganham força no Flamengo Período em Portugal tem destaque para a evolução do atacante e a recuperação de Wallace Yan e Lorran

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A intertemporada do Flamengo em Portugal chega ao fim neste domingo (12), com o retorno da delegação ao Brasil, com um saldo positivo para Leonardo Jardim. Mais do que preparar fisicamente a equipe para a retomada do calendário brasileiro, o período europeu serviu para revelar novas opções dentro do elenco e confirmar a importância de jogadores que já vinham em destaque.

O Flamengo retorna ao Rio, após duas vitórias e um empate, com, pelo menosm uma certeza: Samuel Lino segue em altíssimo nível e alguns Garotos do Ninho aproveitaram a oportunidade para mudar a percepção interna sobre seus futuros no clube.

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Entre os jovens, Wallace Yan e Lorran são exemplos de jogadores que deram a volta por cima, enquanto Johnny, Joshua e Daniel Silva, o Thuram, apareceram como gratas surpresas durante os amistosos contra River Plate, Lausanne-Sport e Benfica.

Jogadores do Flamengo com o troféu do Algarve após vitória sobre o Benfica (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Samuel Lino mantém nível de destaque e ganha nova função com Jardim

A expectativa em torno de Samuel Lino na retomada do calendário do Flamengo era justamente entender como o atacante responderia após um período maior de treinos sob o comando de Leonardo Jardim. E a resposta veio dentro de campo: o jogador manteve o alto nível apresentado desde sua chegada ao clube e confirmou a impressão inicial de que poderia ser uma das principais peças ofensivas da equipe.

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Logo nos primeiros jogos pelo Flamengo, Lino chamou atenção de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, e passou a ser observado pela comissão técnica, chegando a figurar na pré-lista de convocados para a Copa do Mundo. Em Portugal, durante a intertemporada, o atacante reforçou essa percepção e mostrou evolução em uma nova função dentro do time.

Samuel Lino em amistoso do Flamengo contra o River (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Nova função com Jardim

Com Leonardo Jardim, porém, Samuel Lino parece ter encontrado uma nova dimensão dentro de campo. O treinador deixou de utilizá-lo apenas como um ponta aberto e passou a dar mais liberdade para o jogador atuar como um meia ofensivo, participando da construção das jogadas.

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O resultado apareceu nos amistosos. Contra River Plate e Benfica, o atacante deu assistências para gols e mostrou capacidade para criar, não apenas para acelerar pelos lados do campo.

Diante do Benfica, além de marcar um gol, Samuel Lino foi eleito o melhor jogador em campo. Com o tento, chegou a 12 gols em 66 partidas pelo Flamengo, igualando a marca que alcançou pelo Atlético de Madrid, onde precisou de 93 jogos para atingir o mesmo número.

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A sensação deixada pela intertemporada é que Jardim potencializou o jogador. Samuel Lino se transformou em uma peça ainda mais completa e dá sinais de que pode ser fundamental atuando ao lado de Pedro e outros atacantes, como Plata.

Wallace Yan transforma período difícil em oportunidade

Uma das maiores surpresas da intertemporada foi Wallace Yan. Depois de enfrentar um período turbulento por episódios de indisciplina, o atacante mostrou em Portugal que tenta transformar os erros em aprendizado.

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O jovem marcou gols contra Lausanne-Sport e Benfica e ganhou confiança dentro do elenco. Além dos números, chamou atenção a postura apresentada pelo jogador.

Após o amistoso contra o Benfica, Wallace falou sobre o processo de amadurecimento e admitiu que viveu um momento de aprendizado.

"O que aconteceu foi para eu amadurecer. Como eu falo, um jogador profissional precisa acontecer algumas coisas para tomar um choque de realidade. Então, o que aconteceu, eu aprendi bastante. Fico feliz por estar voltando a fazer gol. Passei por uma fase difícil. Só eu e Deus sabemos como foi. Continuei trabalhando e recebi muito apoio de muitos torcedores. Estou aqui para ajudar o Flamengo."

A intertemporada mostrou que Wallace Yan ainda precisa evoluir, mas também deixou claro que o atacante possui características importantes para o elenco. Além da qualidade técnica, ele aparece como uma alternativa interna para uma posição que sempre gera preocupação: um reserva para Pedro.

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Wallace Yan com o Troféu do Algarve após vitória do Flamengo sobre o Benfica (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Lorran recupera confiança e ganha espaço com Jardim

O cenário de Lorran no Flamengo era de incerteza antes da viagem para Portugal. Depois de um empréstimo com poucas oportunidades ao Pisa, da Itália, o meia retornou ao clube sem espaço garantido e com possibilidade de uma nova saída. A intertemporada, porém, mudou a percepção sobre o jogador.

Nos amistosos, Lorran aproveitou os minutos recebidos e mostrou características que sempre fizeram dele uma das grandes promessas da base rubro-negra. Contra o River Plate, entrou bem e quase criou o gol da vitória com um passe entre linhas. Diante do Lausanne-Sport, foi decisivo: marcou o gol após assistência de Wallace Yan.

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A principal virtude apresentada pelo meia foi a capacidade de atuar em espaços curtos, conduzir a bola e encontrar soluções perto da área.

Ainda não existe uma definição sobre a permanência definitiva de Lorran no elenco, mas o período em Portugal abriu uma nova possibilidade para o meia.

Lorran em finalização de gol em Flamengo x Lausanne (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Johnny aproveita chance e pede passagem

Outra descoberta da intertemporada foi Johnny. Sem Ayrton Lucas, lesionado, o jovem lateral-esquerdo não sentiu o peso da responsabilidade e ganhou elogios da comissão técnica. A participação no segundo gol contra o Benfica foi um dos momentos de destaque. A jogada começou com uma arrancada do defensor, que demonstrou personalidade para atacar.

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Além da capacidade ofensiva, Johnny chamou atenção pela inteligência tática. O jogador fecha bem os espaços, entende o momento de avançar e demonstra qualidade técnica para sair jogando. A versatilidade também é um ponto positivo: ele pode atuar como lateral e também como zagueiro.

Leonardo Jardim fez elogios ao jovem após o amistoso.

"O Johnny é um jogador que havia levado para os treinos algumas vezes. Nesse período, acertamos alguns aspectos. É um jogador de futuro, tem condições de se tornar um grande lateral."

Internamente, o Flamengo entende que a atuação em Portugal pode despertar o interesse de clubes europeus.

Johnny em ação pelo Flamengo em Portugal (Foto: Gilvan de Souza)

Joshua foi muito bem contra o time suíço, com personalidade e habilidade com a bola no pé. Ele esteve com o Flamengo no Mundial de Clube dos estados unidos ano passado justamne por ser uma grande aposta do clube. A tendencia é qeue cada vez mais ganha mais espaço.

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Joshua aparece como nova opção para Leonardo Jardim

Joshua foi uma outra boa notícia do Flamengo durante a intertemporada. Contra o Lausanne-Sport, como titular, o jovem demonstrou personalidade, qualidade técnica e segurança com a bola nos pés, características que chamaram atenção da comissão técnica de Leonardo Jardim. Ele já tinha jogado contra o River, quando saiu do banco.

A presença no elenco que disputou o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, no ano passado, já indicava o quanto o clube aposta no potencial do jogador. Agora, com novas oportunidades no profissional, a tendência é que Joshua ganhe cada vez mais espaço e se aproxime da equipe principal.

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CAIO JOSHUA, A JOIA DO FLAMENGO 🔴⚫️🔥



Será que está na hora de dar mais espaço para o garoto mostrar seu futebol? pic.twitter.com/IQFwGHRIlO — Miranha (@Miranha_dagavea) July 9, 2026

Thuram chama atenção e ganha confiança de Jardim

Daniel Silva, conhecido como Thuram, também foi uma das boas surpresas da preparação. O volante de 2009 chamou atenção pela imposição física, leitura de jogo e qualidade nos passes. Mesmo jovem, demonstrou maturidade para atuar contra adversários de alto nível.

A confiança de Jardim no jogador é tamanha que o treinador pediu ao Flamengo para não liberar o atleta para a seleção brasileira sub-17 durante o período da intertemporada. A ideia era justamente observar de perto a evolução do garoto. E, sem dúvida, a escolha foi justificada pelo atleta.

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Thuram em ação pelo Flamengo em Portugal (Foto: Gilvan de Souza)

Flamengo volta ao Rio com novas opções

A intertemporada em Portugal serviu para mais do que recuperar fisicamente o elenco. Leonardo Jardim ganhou respostas importantes e viu jogadores que estavam em momentos diferentes da carreira aproveitarem a oportunidade. Samuel Lino confirmou o protagonismo. Wallace Yan e Lorran mostraram evolução. Johnny e Thuram surgiram como novas alternativas.

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