Benfica x Flamengo: Prestianni, que insultou Vini Jr, é alvo de entradas duras e da torcida Atacante do Benfica foi alvo de entradas fortes de Emerson Royal, Pulgar e Jhonny

O amistoso entre Flamengo e Benfica, válido pelo Troféu do Algarve, ganhou contornos de decisão por conta do clima quente em campo. Além da boa atuação rubro-negra, principalmente por conta de Samuel Lino, as atenções também se voltaram para Gianluca Prestianni, que esteve no centro das principais confusões da partida, jogador que ficou marcado por uma cena de insulto contra Vini Jr.

➡️ Caso Vini Jr-Prestianni: relembre os capítulos da polêmica

Desde que entrou em campo, o atacante argentino passou a ser alvo da torcida rubro-negra presente no Estádio do Algarve. Os flamenguistas passaram a cantar o nome de Vinícius Júnior em provocação ao jogador do Benfica, relembrando a polêmica envolvendo o brasileiro. Logo na sequência dos gritos das arquibancadas, Emerson Royal fez uma entrada forte em Prestianni, dando início a uma sequência de lances ríspidos contra o argentino.

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Depois de Royal, Erick Pulgar também chegou duro, recebeu cartão amarelo e provocou uma confusão generalizada entre os jogadores. Já na reta final da etapa inicial, Jhonny voltou a cometer falta forte em Prestianni, mantendo o clima tenso dentro de campo.

Confusões entre as comissões técnicas de Benfica e Flamengo

A situação extrapolou as quatro linhas após a entrada de Pulgar. Um integrante da comissão técnica do Benfica deixou o banco de reservas e foi em direção ao banco do Flamengo para reclamar da sequência de faltas em Prestianni. A atitude irritou Leonardo Jardim, que imediatamente caminhou na direção do banco da equipe portuguesa para cobrar satisfações. A discussão rapidamente envolveu jogadores e membros das duas comissões técnicas, exigindo a intervenção da arbitragem para conter os ânimos.

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Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, falando com a comissão técnica do Benfica, de Prestianni (Foto: Reprodução)

Apresento-vos o Flamengo num jogo amigável 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/L3Yl3d3qn4 — Central Benfica (@central_benfica) July 11, 2026

Prestianni já tinha histórico recente com Vini Jr

O ambiente hostil em torno de Prestianni tem relação com um episódio recente envolvendo Vini Jr. Em um confronto entre Benfica e Real Madrid, o argentino cobriu a boca com a camisa para insultar o atacante brasileiro durante uma discussão. Após a partida, Vini Jr denunciou ter sido alvo de racismo durante o episódio.

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