Wallace Yan marca, comemora como Vini Jr, e Flamengo vence Benfica em jogo quente Garoto do Ninho saiu do banco, marcou o gol decisivo contra o Benfica e garantiu o Troféu do Algarve

Em um amistoso marcado por clima quente no Estádio do Algarve, o Flamengo venceu o Benfica por 2 a 1 e ficou com o Troféu do Algarve. Samuel Lino abriu o placar, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Wallace Yan saiu do banco para garantir a vitória rubro-negra e comemorou com um gesto de Vini Jr em meio à tensão envolvendo Prestianni, que foi alvo de entradas duras dos jogadores do Fla e de provocações da torcida.

Primeiro tempo: Samuel Lino abre o placar e jogo esquenta por conta de Prestianni

A etapa inicial de Flamengo e Benfica foi marcado por intensidade e muita disputa. Além de Samuel Lino, principal destaque da equipe rubro-negra e autor do gol, Pedro participou bastante das ações ofensivas, enquanto Emerson Royal também fez uma boa atuação, apoiando o ataque e dando a assistência para o camisa 16. O duelo ainda ganhou temperatura com entradas duras e uma sequência de confusões envolvendo Prestianni, alvo de faltas fortes de Emerson Royal, Erick Pulgar e Jhonny.

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Confusão entre Benfica e Flamengo por conta de Prestianni

O argentino já era um dos personagens da partida por conta de uma polêmica envolvendo Vini Jr. Em um duelo entre Benfica e Real Madrid, Prestianni cobriu a boca com a camisa para insultar o brasileiro, que o denunciou por racismo.

O clima esquentou de vez após a entrada dura de Pulgar. Um integrante da comissão técnica do Benfica foi até a direção do banco do Flamengo para reclamar das faltas em Prestianni. A atitude irritou o técnico Leonardo Jardim, que partiu em direção ao banco da equipe portuguesa para cobrar satisfações, desencadeando uma confusão entre membros das duas comissões técnicas e jogadores.

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Segundo tempo: Wallace Yan sai do banco e garante vitória do Fla

Assim como na etapa inicial, o segundo tempo manteve a temperatura alta. Pelo lado do Benfica, Prestianni foi novamente um dos destaques, ainda sendo alvo de vaias e xingamentos da torcida rubro-negra. O atacante argentino chegou a acertar a trave em uma das oportunidades. Com o passar da partida, os técnicos começaram a realizar mudanças nas equipes, e o gol da vitória do Flamengo veio justamente do banco de reservas.

Wallace Yan, um dos destaques do Flamengo nesta intertemporada, recebeu passe de Samuel Lino e marcou o segundo gol rubro-negro. Na comemoração, fez o mesmo gesto de Vini Jr em resposta a Prestianni, dançando em frente à bandeira de escanteio. O Garoto do Ninho, aliás, teve uma outra chance de balançar a rede. Até o fim da partida, o Rubro-Negro se fechou e contou com uma grande atuação de Rossi para garantir a vitória.

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Comemoração de Wallace Yan em Flamengo x Benfica (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Wallace Yan entrou no segundo tempo, marcou o gol da vitória e ainda chamou atenção ao repetir a comemoração de Vini Jr em um jogo marcado pela polêmica envolvendo Prestianni. O gol do Garoto do Ninho foi o lance capital.

Deu aula 🏅

Samuel Lino foi o principal nome do Flamengo, participando das principais jogadas ofensivas e dando a assistência para o gol da vitória de Wallace Yan. O atacante mostrou personalidade, mais uma vez. Ele, com certeza, deu aula.

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✅ FICHA TÉCNICA

Benfica 🆚 Flamengo

🏆 Amistoso - Troféu do Algarve

📆 Data e horário: sábado, 11 de julho, às 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR)

🥅 Gols: Samuel Lino, 49'/1°T (0-1), Pavlidis, 51'/1°T (1-1), Wallace Yan, 23'/2°T (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Samuel Lino, Pulgar, Bruno Henrique e Saúl (FLA)

🟥 Cartão Vermelho: -

⚽ESCALAÇÕES

🔴⚪ Benfica (Técnico: Marco Silva)

Trubin; Bah, Silva, Lenglet e Dahl; Barreiro, Barrenechea e Sudakov; Rafa, Pavlidis e Umeh (Prestianni).

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Jhonny; Pulgar (Evertton Araújo), Jorginho (Saúl) e Luiz Araújo (Joshua); Samuel Lino (Lorran), Bruno Henrique (Cebolinha) e Pedro (Wallace Yan).

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