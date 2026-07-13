Flamengo vai contratar Thiago Almada, da Argentina? Entenda o cenário Jogador está com a seleção argentina na Copa do Mundo

A possibilidade de Thiago Almada voltar ao futebol brasileiro ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (13). Segundo o site "Coluna do Fla", o Flamengo possui um acordo verbal com o meia argentino e aguarda um possível impasse na negociação entre River Plate e Atlético de Madrid para tentar atravessar o clube argentino. O cenário para o Rubro-Negro, entretanto, é incerto e a negociação está longe de ser algo simples.

De acordo com a publicação, o principal obstáculo para o River neste momento é a estrutura financeira da operação. Além do Atlético de Madrid, um banco norte-americano participa da negociação e exige garantias consideradas rigorosas para liberar a venda. Como os argentinos pretendem parcelar o pagamento, a burocracia tem dificultado a conclusão do negócio.

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É justamente nesse cenário que o Flamengo enxergaria uma oportunidade. Com maior poder financeiro, apesar do caixa curto para reforços, o Rubro-Negro teria condições de apresentar uma proposta com menos parcelas e garantias mais robustas, algo que agradaria tanto ao banco quanto ao Atlético de Madrid.

Mas, afinal, quais são as chances de Thiago Almada vestir a camisa do Flamengo? A resposta passa por fatores que vão muito além da capacidade financeira do clube.

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River Plate saiu na frente por Almada

Antes mesmo da informação divulgada nesta segunda-feira, o River Plate era o clube mais avançado na disputa pelo argentino. No último dia 7 de julho, o jornal argentino "Olé" revelou que o clube de Buenos Aires chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para adquirir 50% dos direitos econômicos de Thiago Almada por 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões).

Apesar do avanço entre os clubes, a contratação ainda não foi sacramentada. Segundo a publicação, o negócio depende do aval do próprio jogador, que pretende definir o futuro apenas após o encerramento da participação da Argentina na Copa do Mundo.

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Europa segue como prioridade do jogador argentino

Mesmo que o Flamengo consiga aproveitar um eventual impasse financeiro envolvendo o River Plate, existe um fator considerado ainda mais importante: a vontade de Thiago Almada.

A apuração do Lance!, publicada no dia 9 de junho, mostrou que o Rubro-Negro buscava a contratação do argentino, mas recebeu do estafe do jogador a informação de que a prioridade era permanecer no futebol europeu. Esse cenário continua o mesmo.

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Aos 25 anos, Almada entende que ainda vive um momento importante da carreira para se consolidar na Europa. Vale lembrar que o meia retornou recentemente ao futebol sul-americano para defender o Botafogo, onde conquistou os títulos do Brasileirão e da Libertadores antes de seguir para o Atlético de Madrid.

Almada ao lado dos jogadores do Botafogo com a taça da Libertadores (Foto: Luis Robayo/AFP)

Decisão só saíra após a Copa do Mundo

Além disso, pessoas próximas ao jogador entendem que qualquer decisão sobre o futuro deve acontecer somente após o término da Copa do Mundo. A informação foi confirmada pela reportagem do Lance!.

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A avaliação é de que uma boa campanha pela Argentina pode ampliar ainda mais o interesse de clubes europeus. O histórico do mercado mostra que o Mundial costuma mudar completamente o destino de jogadores em alta. Um dos exemplos mais conhecidos é James Rodríguez, que, após se destacar pela Colômbia em 2014, foi contratado pelo Real Madrid.

Thiago Almada, no radar do Flamengo, em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo (Foto: Michael Steele/AFP)

Questão financeira não seria obstáculo

Outro ponto levantado pela apuração do Lance! diz respeito ao investimento necessário para contratar Thiago Almada. No início de junho, a estimativa era de que seriam necessários cerca de 20 milhões de euros para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador, exatamente os valores que apareceram posteriormente na negociação entre River Plate e Atlético de Madrid.

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Embora o Flamengo tenha realizado um grande investimento recentemente para contratar Lucas Paquetá e ainda não tenha concretizado uma venda de grande porte nesta janela, a avaliação interna é de que a questão financeira, isoladamente, não impediria uma investida pelo argentino, que seria de forma parcelada.

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Janela de transferências ainda não abriu

Outro fator importante é o momento do mercado. A janela internacional de transferências ainda não foi aberta (apenas em 20 de julho), e o Flamengo trata o tema com bastante cautela. Internamente, o entendimento é que a Copa do Mundo ainda pode provocar mudanças importantes no mercado internacional. Com o fim do torneio, diversos clubes europeus devem intensificar movimentos, o que pode abrir oportunidades que hoje ainda não existem.

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José Boto já pediu cautela

Recentemente, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, comentou as constantes especulações envolvendo Thiago Almada. Sem confirmar negociações, o dirigente, em entrevista ao "Coluna do Fla", criticou a velocidade com que informações sobre o mercado passam a ser tratadas como definitivas.

"Uma característica que vejo no Brasil é que qualquer pessoa faz uma live e diz que o Almada vai para o River Plate. Depois, as pessoas acham que é verdade e ficam: 'Burro, não comprou o Almada'."

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto no Algarve, em Portugal, durante pré-temporada do clube (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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