Flamengo vai contratar Thiago Almada, da Argentina? Entenda o cenário
Jogador está com a seleção argentina na Copa do Mundo
A possibilidade de Thiago Almada voltar ao futebol brasileiro ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (13). Segundo o site "Coluna do Fla", o Flamengo possui um acordo verbal com o meia argentino e aguarda um possível impasse na negociação entre River Plate e Atlético de Madrid para tentar atravessar o clube argentino. O cenário para o Rubro-Negro, entretanto, é incerto e a negociação está longe de ser algo simples.
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De acordo com a publicação, o principal obstáculo para o River neste momento é a estrutura financeira da operação. Além do Atlético de Madrid, um banco norte-americano participa da negociação e exige garantias consideradas rigorosas para liberar a venda. Como os argentinos pretendem parcelar o pagamento, a burocracia tem dificultado a conclusão do negócio.
É justamente nesse cenário que o Flamengo enxergaria uma oportunidade. Com maior poder financeiro, apesar do caixa curto para reforços, o Rubro-Negro teria condições de apresentar uma proposta com menos parcelas e garantias mais robustas, algo que agradaria tanto ao banco quanto ao Atlético de Madrid.
Mas, afinal, quais são as chances de Thiago Almada vestir a camisa do Flamengo? A resposta passa por fatores que vão muito além da capacidade financeira do clube.
River Plate saiu na frente por Almada
Antes mesmo da informação divulgada nesta segunda-feira, o River Plate era o clube mais avançado na disputa pelo argentino. No último dia 7 de julho, o jornal argentino "Olé" revelou que o clube de Buenos Aires chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para adquirir 50% dos direitos econômicos de Thiago Almada por 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões).
Apesar do avanço entre os clubes, a contratação ainda não foi sacramentada. Segundo a publicação, o negócio depende do aval do próprio jogador, que pretende definir o futuro apenas após o encerramento da participação da Argentina na Copa do Mundo.
Europa segue como prioridade do jogador argentino
Mesmo que o Flamengo consiga aproveitar um eventual impasse financeiro envolvendo o River Plate, existe um fator considerado ainda mais importante: a vontade de Thiago Almada.
A apuração do Lance!, publicada no dia 9 de junho, mostrou que o Rubro-Negro buscava a contratação do argentino, mas recebeu do estafe do jogador a informação de que a prioridade era permanecer no futebol europeu. Esse cenário continua o mesmo.
Aos 25 anos, Almada entende que ainda vive um momento importante da carreira para se consolidar na Europa. Vale lembrar que o meia retornou recentemente ao futebol sul-americano para defender o Botafogo, onde conquistou os títulos do Brasileirão e da Libertadores antes de seguir para o Atlético de Madrid.
Decisão só saíra após a Copa do Mundo
Além disso, pessoas próximas ao jogador entendem que qualquer decisão sobre o futuro deve acontecer somente após o término da Copa do Mundo. A informação foi confirmada pela reportagem do Lance!.
A avaliação é de que uma boa campanha pela Argentina pode ampliar ainda mais o interesse de clubes europeus. O histórico do mercado mostra que o Mundial costuma mudar completamente o destino de jogadores em alta. Um dos exemplos mais conhecidos é James Rodríguez, que, após se destacar pela Colômbia em 2014, foi contratado pelo Real Madrid.
Questão financeira não seria obstáculo
Outro ponto levantado pela apuração do Lance! diz respeito ao investimento necessário para contratar Thiago Almada. No início de junho, a estimativa era de que seriam necessários cerca de 20 milhões de euros para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador, exatamente os valores que apareceram posteriormente na negociação entre River Plate e Atlético de Madrid.
Embora o Flamengo tenha realizado um grande investimento recentemente para contratar Lucas Paquetá e ainda não tenha concretizado uma venda de grande porte nesta janela, a avaliação interna é de que a questão financeira, isoladamente, não impediria uma investida pelo argentino, que seria de forma parcelada.
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Janela de transferências ainda não abriu
Outro fator importante é o momento do mercado. A janela internacional de transferências ainda não foi aberta (apenas em 20 de julho), e o Flamengo trata o tema com bastante cautela. Internamente, o entendimento é que a Copa do Mundo ainda pode provocar mudanças importantes no mercado internacional. Com o fim do torneio, diversos clubes europeus devem intensificar movimentos, o que pode abrir oportunidades que hoje ainda não existem.
José Boto já pediu cautela
Recentemente, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, comentou as constantes especulações envolvendo Thiago Almada. Sem confirmar negociações, o dirigente, em entrevista ao "Coluna do Fla", criticou a velocidade com que informações sobre o mercado passam a ser tratadas como definitivas.
"Uma característica que vejo no Brasil é que qualquer pessoa faz uma live e diz que o Almada vai para o River Plate. Depois, as pessoas acham que é verdade e ficam: 'Burro, não comprou o Almada'."
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