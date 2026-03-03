Em suposto áudio vazado, presidente do Flamengo explicaria demissão de Filipe Luís

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, se pronunciou sobre a demissão de Filipe Luís. Em um suposto áudio que teria vazado entre os rubro-negros, o dirigente disse que o trabalho do treinador não estava indo na direção adequada.

- Na minha visão, é o seguinte: quando você pega um trem errado na vida, você sabe o que tem que fazer? Descer na primeira estação possível e retornar. Meu compromisso inarredável é com a instituição, com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo para onde desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que fiz. Estou intervindo fundamentalmente porque acredito que no conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que julgo adequada para a instituição - disse Bap.

A reportagem do Lance! procurou o Flamengo para saber um posicionamento do clube sobre o áudio, mas não obteve resposta.

Relação turbulenta entre Filipe Luís e Bap no Flamengo

Quis o destino que a última partida de Filipe Luís à frente da equipe fosse uma vitória, mas não uma simples vitória: uma goleada por 8 a 0. O triunfo, entretanto, não foi capaz de reatar a boa relação com a alta cúpula do clube, que já estava desgastada desde o fim do ano passado.

Filipe Luís encarou, nos últimos dias, as maiores turbulências à frente do Flamengo. Porém, apesar dos resultados ruins e do desempenho abaixo do esperado da equipe, não foram esses fatores que determinaram o fim da relação.

Desde as tratativas pela renovação contratual, nas últimas semanas de 2025, a relação entre Filipe Luís e Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do clube carioca, se desgastou. A demora por um desfecho entre clube e treinador foi um fator determinante para que Bap entrasse na negociação e assumisse as rédeas das conversas. Foi a partir dessa queda de braço que a relação entre as partes começou a ruir.

Filipe Luís após derrota do Flamengo na Recopa (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Mesmo que tenha acontecido o acordo e a consequente renovação de contrato, a verdade é que Filipe Luís perdeu pontos com o presidente rubro-negro. Os resultados ruins no início da temporada, como os vices na Supercopa Rei e na Recopa Sul-Americana, serviram para aprofundar ainda mais o descontentamento do presidente com o treinador do Flamengo.

Como apurado pelo Lance!, Filipe Luís foi pego de surpresa com o desligamento. Após a partida contra o Madureira, ele concedeu entrevista coletiva, como de costume. Em seguida, foi chamado por José Boto, diretor de futebol, para ser comunicado da saída. A decisão, porém, não partiu do dirigente português, que atuou apenas como interlocutor da decisão tomada por Bap.

Passagem vitoriosa de Filipe Luís pelo Flamengo

É inegável que o que Filipe Luís fez no comando técnico do Flamengo o colocou em um patamar ainda mais alto na história do clube. Com pouco tempo de experiência profissional à beira do campo, conquistou os principais troféus: Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, além do título Carioca e da Supercopa do Brasil.

Além disso, levou o Flamengo a um cenário perto de conquistar o título mundial. Ao empatar com o PSG na final do Intercontinental e ver o título escapar nos pênaltis, causou uma boa impressão na elite do futebol mundial.

Filipe Luís, que iniciou sua trajetória como treinador nas categorias de base do Flamengo, comandando o Sub-17 e o Sub-20, encerra sua passagem com um aproveitamento de 70,2%. No total, são 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.

