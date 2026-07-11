Jardim destaca imposição do Flamengo contra o Benfica: 'Ganhar dentro das nossas ideias' Treinador destacou a evolução da equipe durante a intertemporada em Portugal

A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Benfica e a conquista do Troféu do Algarve, neste sábado (11), encerraram a intertemporada da equipe em Portugal. Após a partida, o técnico Leonardo Jardim destacou, acima de tudo, que o Rubro-Negro venceu impondo seu estilo de jogo e colocando em prática as ideias trabalhadas durante o período de preparação.

"Era importante alinhar aquilo que pretendíamos para o trabalho com o resultado. Vocês conhecem o Flamengo. Se tivéssemos ganhado o jogo, mas com todos atrás da linha da bola... A gente quer ganhar dentro das nossas ideias de jogo. O Rossi teve duas intervenções, o goleiro adversário teve muito mais do que duas. O resultado é justificado pelo que as equipes produziram. Quero desejar ao Benfica boa sorte nesta temporada."

Na avaliação de Leonardo Jardim, a intertemporada foi fundamental para que o elenco aprimorasse aspectos importantes, como ritmo de jogo, intensidade e adaptação a diferentes cenários de partida, visando a sequência da temporada.

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"Em termos de trabalho, o grupo se dedicou. Temos aspectos que tentamos melhorar diariamente. Aproveitamos esses três jogos para crescer, ganhar ritmo de jogo e estarmos preparados para o segundo semestre. Os jogos foram todos diferentes."

Jogadores do Flamengo, de Jardim, com o Troféu do Algarve após vitória sobre o Benfica (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O treinador também ressaltou que os amistosos proporcionaram experiências distintas, importantes para a evolução da equipe.

"Em alguns tivemos mais a bola, outros foram mais equilibrados e outros exigiram mais transições. É importante sabermos jogar nos diferentes momentos da partida. Estou satisfeito, principalmente pelo comportamento e pela atitude. Agora, é importante integrar os jogadores que vão chegar para voltarmos à competição o mais fortes possível."

Confira outras respostas de Jardim após Flamengo x Benfica

Grande atuação de Johnny

"O Johnny é um jogador que havia levado para os treinos (do profissional) algumas vezes. Nesse período, acertamos alguns aspectos. É um jogador de futuro, tem condições de se tornar um grande lateral. Joga em alta performance, tem crescimento na progressão. Pode crescer com muito trabalho. É muito interessante nesse aspecto, além dos apectos técnicos e de carreira."

Conversa com o presidente do Benfica

"Falei com o presidente Rui Costa antes do jogo sobre isso. A capacidade que o Flamengo tem de aglutinar imigrantes, pessoas de Portugal para trabalhar... É muito importante. Terminar com um final feliz é muito importante, nos deixa agradecidos a essas pessoas. Alguns viajaram, compraram ingressos que não são baratos, tudo para ver seu time. Sou uma pessoa calma e respeitosa. Muitas vezes, me criticam por ser tão calmo. Mas não admito que me faltem com respeito. Tentei me aproximar para dizer à pessoas que os boatos fogem. Depois, outras pessoas se aproximaram, me agarraram, e não gosto disso."

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