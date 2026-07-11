Jardim destaca imposição do Flamengo contra o Benfica: 'Ganhar dentro das nossas ideias'
Treinador destacou a evolução da equipe durante a intertemporada em Portugal
A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Benfica e a conquista do Troféu do Algarve, neste sábado (11), encerraram a intertemporada da equipe em Portugal. Após a partida, o técnico Leonardo Jardim destacou, acima de tudo, que o Rubro-Negro venceu impondo seu estilo de jogo e colocando em prática as ideias trabalhadas durante o período de preparação.
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"Era importante alinhar aquilo que pretendíamos para o trabalho com o resultado. Vocês conhecem o Flamengo. Se tivéssemos ganhado o jogo, mas com todos atrás da linha da bola... A gente quer ganhar dentro das nossas ideias de jogo. O Rossi teve duas intervenções, o goleiro adversário teve muito mais do que duas. O resultado é justificado pelo que as equipes produziram. Quero desejar ao Benfica boa sorte nesta temporada."
Na avaliação de Leonardo Jardim, a intertemporada foi fundamental para que o elenco aprimorasse aspectos importantes, como ritmo de jogo, intensidade e adaptação a diferentes cenários de partida, visando a sequência da temporada.
"Em termos de trabalho, o grupo se dedicou. Temos aspectos que tentamos melhorar diariamente. Aproveitamos esses três jogos para crescer, ganhar ritmo de jogo e estarmos preparados para o segundo semestre. Os jogos foram todos diferentes."
O treinador também ressaltou que os amistosos proporcionaram experiências distintas, importantes para a evolução da equipe.
"Em alguns tivemos mais a bola, outros foram mais equilibrados e outros exigiram mais transições. É importante sabermos jogar nos diferentes momentos da partida. Estou satisfeito, principalmente pelo comportamento e pela atitude. Agora, é importante integrar os jogadores que vão chegar para voltarmos à competição o mais fortes possível."
Confira outras respostas de Jardim após Flamengo x Benfica
Grande atuação de Johnny
"O Johnny é um jogador que havia levado para os treinos (do profissional) algumas vezes. Nesse período, acertamos alguns aspectos. É um jogador de futuro, tem condições de se tornar um grande lateral. Joga em alta performance, tem crescimento na progressão. Pode crescer com muito trabalho. É muito interessante nesse aspecto, além dos apectos técnicos e de carreira."
Conversa com o presidente do Benfica
"Falei com o presidente Rui Costa antes do jogo sobre isso. A capacidade que o Flamengo tem de aglutinar imigrantes, pessoas de Portugal para trabalhar... É muito importante. Terminar com um final feliz é muito importante, nos deixa agradecidos a essas pessoas. Alguns viajaram, compraram ingressos que não são baratos, tudo para ver seu time. Sou uma pessoa calma e respeitosa. Muitas vezes, me criticam por ser tão calmo. Mas não admito que me faltem com respeito. Tentei me aproximar para dizer à pessoas que os boatos fogem. Depois, outras pessoas se aproximaram, me agarraram, e não gosto disso."
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