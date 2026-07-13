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Andrew destaca intertemporada do Flamengo e explica evolução no jogo com os pés

Goleiro valorizou os amistosos em Portugal e elogiou a integração do elenco

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 11:16
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Andrew durante amistoso do Flamengo em Portugal
Andrew durante amistoso do Flamengo em Portugal (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Depois de quase duas semanas em Portugal, o Flamengo encerrou a intertemporada e retornou ao Rio de Janeiro com saldo positivo. Além do título do Troféu do Algarve, conquistado após a vitória sobre o Benfica, o técnico Leonardo Jardim aproveitou o período para rodar o elenco e dar minutos a jogadores que vinham sendo pouco utilizados. Um desses atletas foi o goleiro Andrew, que conversou com o Lance!.

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    O camisa 22, contratado por cerca de R$ 9,5 milhões em janeiro deste ano, participou de dois dos três amistosos realizados em solo português: entrou no empate por 2 a 2 com o River Plate, sem ser vazado, e foi titular na vitória por 2 a 0 sobre o Lausanne-Sport, deixando o gramado também sem sofrer gols.

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    Ao Lance!, Andrew destacou a importância do período de preparação e afirmou que a intertemporada serviu para fortalecer o grupo antes da sequência da temporada. O goleiro também comentou a sua atuação na partida contra o time suíço, em que foi titular.

    — É um momento muito importante para podermos ajustar as coisas para a sequência da temporada. Estamos trabalhando bastante e trabalhando bem. Que possamos continuar assim para termos um restante de temporada de alegria para a Nação.

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    Andrew e outros jogadores do Flamengo em amistoso (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    — Agradeço a Deus pela oportunidade de poder fazer uma partida tranquila e segura. Fico muito feliz em ajudar a equipe sem ter sofrido gol e ter conquistado a vitória com um bom jogo no conjunto geral.

    Andrew explica evolução no jogo com os pés no Flamengo

    Cada vez mais exigido no futebol moderno, o goleiro também precisa participar da construção das jogadas. Andrew tem justamente essa característica como uma das principais virtudes e revelou que passou por um trabalho específico no Flamengo para aperfeiçoar ainda mais esse fundamento.

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    — No cenário atual do futebol é importante um goleiro que tenha boa leitura de jogo e bom passe. No passe médio e longo eu sempre tive um bom aproveitamento. Desde a minha chegada ao Flamengo, os treinadores de goleiro identificaram uma possibilidade de ajuste e melhoria no passe direcionado.

    Na sequência, o goleiro fez questão de reconhecer o trabalho da comissão técnica no seu processo de evolução.

    — O passe é resultado de um bom trabalho que é feito em conjunto. Vale ressaltar a leitura do Thiago Eller e do Fabinho em identificar isso e me ajudar nessa evolução.

    Andrew durante amistoso do Flamengo em Portugal
    Andrew durante amistoso do Flamengo em Portugal (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Andrew destaca a rodagem e confiança do elenco

    Além do fator tático, Andrew acredita que a intertemporada também foi importante para aumentar a confiança dos atletas que vinham tendo menos espaço, além dos jovens promovidos ao elenco principal.

    — A rodagem é importante para que todos possam ganhar confiança através do trabalho e do resultado positivo, tanto os meninos que subiram quanto os jogadores que vêm tendo menos minutos durante a temporada. É um trabalho bem leve e tranquilo.

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    Retorno a Portugal

    Formado nas categorias de base do Botafogo, Andrew foi para o futebol europeu em 2021 para defender o Gil Vicente, de Portugal. Após cinco temporadas de destaque no clube, chamou a atenção do Flamengo. Assim, voltar ao país onde viveu um dos períodos mais importantes da carreira teve um sabor especial para o goleiro.

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    — Fico feliz com meu retorno aqui em Portugal. Vivi anos felizes aqui e retornar será sempre algo muito especial.

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