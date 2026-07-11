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Wallace Yan faz comemoração de Vini Jr após gol em Benfica x Flamengo

Cria do Ninho do Urubu saiu do banco, balançou as redes e fez a comemoração do astro brasileiro

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 17:18
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Wallace Yan repete comemoração de Vini Jr em Flamengo x Benfica
Wallace Yan repete comemoração de Vini Jr em Flamengo x Benfica (Foto: Reprodução)

O amistoso entre Flamengo e Benfica pelo Troféu do Algarve ganhou um ingrediente simbólico em Portugal. Revelado no Ninho do Urubu, Wallace Yan saiu do banco de reservas, marcou um dos gols da equipe rubro-negra e comemorou imitando a dancinha de Vini Jr. A atitude foi uma resposta a Prestianni, jogador do clube português, que insultou o craque brasileiro durante uma partida entre Benfica e Real Madrid, em fevereiro deste ano.

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    • A celebração aconteceu em uma partida que já havia sido marcada por provocações envolvendo Gianluca Prestianni. O atacante do Benfica ficou no centro das atenções desde que entrou em campo e ouviu gritos de "Vini Jr" vindos da torcida rubro-negra presente no Estádio do Algarve.

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    Relembre a polêmica entre Prestianni e Vini Jr

    O contexto remete ao episódio envolvendo o argentino e o atacante do Real Madrid. Em um confronto entre Benfica e Real Madrid, Prestianni cobriu a boca com a camisa para insultar Vinícius Júnior durante uma discussão. Após a partida, o brasileiro denunciou ter sido alvo de racismo, e o episódio repercutiu internacionalmente.

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    • As provocações da torcida foram acompanhadas por uma sequência de entradas duras em Prestianni. Emerson Royal foi o primeiro a chegar firme no atacante logo após os cânticos com o nome de Vini Jr. Depois, Erick Pulgar também fez uma falta forte, recebeu cartão amarelo e deu início a uma confusão entre os jogadores. Já Jhonny voltou a parar o argentino com outra entrada dura.

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    A tensão aumentou após o lance de Pulgar. Um integrante da comissão técnica do Benfica deixou o banco de reservas para reclamar da sequência de faltas em Prestianni ao banco do Flamengo. A atitude irritou Leonardo Jardim, que caminhou em direção ao banco da equipe portuguesa para cobrar satisfações, desencadeando uma discussão entre integrantes das duas comissões técnicas e jogadores.

    Leonardo Jardim falando com a comissão técnica do Benfica
    Leonardo Jardim falando com a comissão técnica do Benfica no jogo contra o Flamengo(Reprodução)

    Comemoração de Wallace Yan

    Em meio ao ambiente de rivalidade, Wallace Yan deu números finais ao placar. O jovem formado nas categorias de base do Flamengo aproveitou a oportunidade ao sair do banco, balançou as redes e, na comemoração, reproduziu o gesto característico de Vinícius Júnior, dançando em frente a bandeirinha de impedimento.

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