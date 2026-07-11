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Flamengo e Palmeiras decidem a Brasil Ladies Cup neste domingo; veja onde assistir

Final será disputada às 20h, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
11/07/2026 17:42
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SP - CAMPINAS - 28/09/2024 - BRASILEIRO A 2024, PALMEIRAS X ATLETICO-MG - Vista geral do estadio Brinco de Ouro para partida entre Palmeiras e Atletico-MG pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Marco Miatelo/AGIF
Estádio Brinco de Ouro da Princesa recebe Flamengo x Palmeiras, pela Ladies Cup. Foto: Marco Miatelo/AGIF

Flamengo e Palmeiras disputam neste domingo o título da Brasil Ladies Cup 2026. A final será realizada às 20h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), com transmissão do Canal GOAT, XSports, NSports e Bandsports.

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    • Antes da decisão, Peñarol e seleção do Paraguai entram em campo às 16h para a disputa do terceiro lugar. Assim como a final, o confronto também terá transmissão pelas mesmas plataformas.

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    Flamengo

    O Flamengo garantiu a vaga na decisão com uma goleada por 4 a 1 sobre o Peñarol. A equipe comandada por Celso Silva construiu toda a vantagem ainda no primeiro tempo, com gols de Mariana, Fernanda, duas vezes, e Layza. As uruguaias descontaram na etapa final com Tatiana Magallanes.

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    • Dominante desde os primeiros minutos, o Rubro-Negro controlou a posse de bola, pressionou o adversário e praticamente definiu a classificação antes do intervalo. No segundo tempo, o técnico aproveitou a vantagem para rodar o elenco e administrar o resultado.

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    O provável time titular para a final tem: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Núbia e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Kaylane; Mariana, Fernanda e Layza.

    Fernanda comemora gol marcado na Brasil Ladies Cup 2026. (Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)
    Fernanda comemora gol marcado na Brasil Ladies Cup 2026. (Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)

    Palmeiras

    O Palmeiras confirmou a classificação ao vencer a seleção do Paraguai por 3 a 0, também no Brinco de Ouro da Princesa. Os gols foram marcados por Pati Maldaner, Bia Zaneratto e Fê Palermo.

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    As Palestrinas controlaram a partida durante a maior parte do tempo e abriram o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Bia Zaneratto ampliou ainda antes do intervalo, e Fê Palermo fechou a vitória logo no início da segunda etapa. Com o resultado, a equipe comandada por Rosana Augusto avançou para mais uma final da competição e tentará defender o título conquistado na última edição.

    As Palestrinas devem vir a campo com: Kate Tapia; Fê Palermo, Pati Maldaner, Carla Tays e Rhay Coutinho; Raíssa Bahia, Lorena Benítez, Duda Santos e Gláucia; Bia Zaneratto e Tainá Maranhão

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    Pati Maldaner marca para o Palmeiras na Brasil Ladies Cup. (Paloma Cassiano/Palmeiras/by Canon)
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