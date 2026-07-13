Museu Flamengo reabre com exposição inédita de Zagallo e taças das Copas do Mundo
Espaço passa a contar com uma nova atração interativa e recebe exposição dedicada ao Velho Lobo
O Museu Flamengo reabre ao público nesta terça-feira (14) com novidades para os torcedores. Além de uma nova experiência interativa, o espaço inaugura a exposição temporária "Zagallo é Mengo: tem treze letras", que homenageia a trajetória de Mário Jorge Lobo Zagallo no clube, na Seleção Brasileira e na história do futebol mundial.
Um dos grandes destaques é a presença das taças conquistadas pelo único tetracampeão mundial da história das Copas do Mundo: a Jules Rimet, referente ao tricampeonato da Seleção Brasileira, e o troféu da Copa do Mundo de 1994, cedidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Além da exposição, os visitantes poderão conhecer uma nova ativação interativa. A atração coloca o torcedor no papel de um jogador em momentos decisivos de uma partida, como uma cobrança de pênalti, ampliando a experiência imersiva oferecida pelo museu.
Exposição do Museu Flamengo relembra trajetória de Zagallo
A mostra percorre toda a carreira de Zagallo, desde o primeiro gol como jogador, narrado especialmente para a exposição pelo radialista Luiz Penido, até a consagração como um dos maiores nomes da história do futebol. O percurso reúne fotografias históricas, peças do acervo do Flamengo e registros de imprensa.
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A exposição foi dividida em três núcleos: "Zagallo é Gávea", "Zagallo é Mundo" e "Zagallo é Lenda" retratando a ligação do Velho Lobo com o Flamengo, a Seleção Brasileira e a simbologia do número 13, marca registrada de sua trajetória.
Passagens marcantes pelo Flamengo
No clube, Zagallo construiu uma história em quatro passagens. Como jogador, participou da conquista do tricampeonato carioca de 1953, 1954 e 1955. Anos depois, retornou como treinador e conquistou títulos como a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca de 1972, além de comandar o início da trajetória de Zico no time principal.
Em 1984, voltou a levantar a Taça Guanabara pelo Flamengo e, em sua última passagem, em 2001, comandou a equipe na conquista do histórico Campeonato Carioca decidido com o gol de falta de Petkovic, aos 43 minutos do segundo tempo. O título da Copa dos Campeões, no mesmo ano, também integra a homenagem.
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Taças das Copas e objetos históricos
A exposição também destaca a trajetória de Zagallo com a Seleção Brasileira. Único tetracampeão mundial, duas vezes como jogador (1958 e 1962), uma como treinador (1970) e outra como coordenador técnico (1994), o Velho Lobo tem sua história contada por meio de fotografias, documentos e objetos históricos.
Outro espaço é dedicado à relação de Zagallo com o número 13. Estatuetas de Santo Antônio, cedidas pela família, reforçam a ligação do ex-treinador com a fé e a superstição que marcaram sua carreira.
A mostra "Zagallo é Mengo: tem treze letras" conta com apoio da CBF, responsável pelo empréstimo das taças da Copa do Mundo, além da colaboração do Arquivo Nacional, do Grupo Globo e da curadoria do Patrimônio Histórico do Flamengo.
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