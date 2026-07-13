Museu Flamengo reabre com exposição inédita de Zagallo e taças das Copas do Mundo Espaço passa a contar com uma nova atração interativa e recebe exposição dedicada ao Velho Lobo

O Museu Flamengo reabre ao público nesta terça-feira (14) com novidades para os torcedores. Além de uma nova experiência interativa, o espaço inaugura a exposição temporária "Zagallo é Mengo: tem treze letras", que homenageia a trajetória de Mário Jorge Lobo Zagallo no clube, na Seleção Brasileira e na história do futebol mundial.

Um dos grandes destaques é a presença das taças conquistadas pelo único tetracampeão mundial da história das Copas do Mundo: a Jules Rimet, referente ao tricampeonato da Seleção Brasileira, e o troféu da Copa do Mundo de 1994, cedidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Além da exposição, os visitantes poderão conhecer uma nova ativação interativa. A atração coloca o torcedor no papel de um jogador em momentos decisivos de uma partida, como uma cobrança de pênalti, ampliando a experiência imersiva oferecida pelo museu.

Exposição do Museu Flamengo relembra trajetória de Zagallo

A mostra percorre toda a carreira de Zagallo, desde o primeiro gol como jogador, narrado especialmente para a exposição pelo radialista Luiz Penido, até a consagração como um dos maiores nomes da história do futebol. O percurso reúne fotografias históricas, peças do acervo do Flamengo e registros de imprensa.

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A exposição foi dividida em três núcleos: "Zagallo é Gávea", "Zagallo é Mundo" e "Zagallo é Lenda" retratando a ligação do Velho Lobo com o Flamengo, a Seleção Brasileira e a simbologia do número 13, marca registrada de sua trajetória.

Camisa da comissçao técnica do Flamengo utilizada pelo Zagallo (Foto: Julliana Nascimento/CRF

Passagens marcantes pelo Flamengo

No clube, Zagallo construiu uma história em quatro passagens. Como jogador, participou da conquista do tricampeonato carioca de 1953, 1954 e 1955. Anos depois, retornou como treinador e conquistou títulos como a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca de 1972, além de comandar o início da trajetória de Zico no time principal.

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Em 1984, voltou a levantar a Taça Guanabara pelo Flamengo e, em sua última passagem, em 2001, comandou a equipe na conquista do histórico Campeonato Carioca decidido com o gol de falta de Petkovic, aos 43 minutos do segundo tempo. O título da Copa dos Campeões, no mesmo ano, também integra a homenagem.

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Taças das Copas e objetos históricos

A exposição também destaca a trajetória de Zagallo com a Seleção Brasileira. Único tetracampeão mundial, duas vezes como jogador (1958 e 1962), uma como treinador (1970) e outra como coordenador técnico (1994), o Velho Lobo tem sua história contada por meio de fotografias, documentos e objetos históricos.

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Outro espaço é dedicado à relação de Zagallo com o número 13. Estatuetas de Santo Antônio, cedidas pela família, reforçam a ligação do ex-treinador com a fé e a superstição que marcaram sua carreira.

A mostra "Zagallo é Mengo: tem treze letras" conta com apoio da CBF, responsável pelo empréstimo das taças da Copa do Mundo, além da colaboração do Arquivo Nacional, do Grupo Globo e da curadoria do Patrimônio Histórico do Flamengo.

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Taças da Copa do Mundo (Foto: Julliana Nascimento/CRF)

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