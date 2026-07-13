Scaloni não define mudanças na Argentina, e elenco ganha churrasco Técnico tem mais um treino antes do jogo contra a Inglaterra

Técnico da Argentina, Scaloni deu um treino leve para a Argentina, mas não prepara muitas mudanças na equipe para enfrentar a Inglaterra. Nesta segunda-feira (13), os atletas iniciaram os trabalhos com exercícios leves e uma sessão com campo reduzido.

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Apesar do baixo rendimento da Argentina contra a Suíça, Lionel Scaloni confia nos jogadores que iniciaram as quartas de final. Os atletas participaram de todo o processo do treinador nos últimos anos da Albiceleste, e o comandante espera que as peças subam de nível na reta final da Copa do Mundo.

Neste momento, o setor de meio-campo é o que mais preocupa a Argentina por conta do baixo rendimento dos jogadores. No entanto, Scaloni não planeja descaracterizar o sistema, e a equipe pode sofrer mudanças pontuais, embora não sejam prováveis.

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Na lateral-direita, Gonzalo Montiel poderia ganhar a vaga de Nahuel Molina, enquanto Nico González poderia entrar no lugar de Mac Allister. Mas essas variações são mais prováveis que ocorram no decorrer da partida. Nesta terça-feira (14), Scaloni anunciará ao elenco a decisão sobre a escalação.

Elenco da Argentina ganha novo churrasco

Como vem sendo uma tradição durante a Copa do Mundo, o elenco da Argentina ganhou um novo churrasco após o treino matutino desta segunda-feira (13). A ação é vista como um momento de relaxamento do plantel em meio a intensa e pesada bateria de jogos no torneio.

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Treinador da Argentina, Lionel Scaloni é um dos principais entusiastas dos churrascos na concentração. O comandante acredita que o evento é uma maneira de fortalecer o vínculo entre os jogadores e que possui um efeito positivo no elenco para além dos treinos e orientações.

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