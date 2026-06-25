José Lamacchia, avalista do Vasco, manda recado a BAP, do Flamengo: 'Não é da sua conta' Dono da Crefisa afirma que acordo só sai com Pedrinho na presidência

O empresário de 83 anos afirmou estar indignado com o afastamento de Pedrinho do comando da SAF do Vasco, determinado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Lamacchia criticou integrantes da oposição do clube, que, segundo ele, atuam contra o acordo pela venda da SAF e prejudicam o futuro do Cruz-Maltino. O empresário durante entrevista concedida ao ge rebateu as declarações do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, e negou qualquer conflito de interesses envolvendo a negociação.

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— Eu não dei nada por isso. Ele deveria cuidar do Flamengo. O Flamengo tem problemas também, e bastante. Ele devia cuidar do problema e não ficar dando palpite no que não é da conta dele. Eu nunca dei palpite no que não é da minha conta. E ele deveria fazer o mesmo, é um conselho que eu dou a ele. Vá tomar conta do seu clube e não enche o saco do clube dos outros — disparou.

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Lamacchia ainda citou que Leila Pereira comanda o Palmeiras com 200% dos seus esforços, mas citou que ela pode assumir um cargo no Vasco quando seu mandato terminar.

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— Ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não, são coisas para o futuro. Mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato no Palmeiras, aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Ela não pode participar disso porque está envolvida 200% no Palmeiras.

Lamacchia também reforçou que a família só seguirá com a compra da SAF caso Pedrinho permaneça no comando do Vasco.

— O meu filho só vai comprar o Vasco se o Pedrinho estiver na presidência. Com aqueles que estão lá eu não tenho condição. O Marcos não vai querer ficar com aqueles caras. Eles ficam só querendo cargo no Vasco. O que fizeram com o Pedrinho foi a maior aberração que já vi na minha vida — afirmou.

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O empresário disse ainda que as decisões judiciais e a disputa política interna prejudicam diretamente a negociação.

— Quem vai comprar o clube tendo esse pessoal à frente do Vasco? Eles não têm credibilidade nenhuma. Sem o Pedrinho na presidência, o meu filho não vai comprar o Vasco — declarou.

Pedrinho, presidente do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Lamacchia garantiu que existe um acordo firmado entre as partes e reafirmou a confiança no presidente vascaíno.

— O Pedrinho sempre agiu com a maior lisura e honestidade. Se há uma pessoa que eu posso dizer que é honesta, é o Pedrinho. Em vez desse pessoal que só quer atrapalhar o Vasco — disse.

O empresário também negou qualquer conflito de interesses envolvendo a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, madrasta de Marcos Faria Lamacchia, apontado como futuro comprador da SAF.

— Eu consultei a lei, consultei advogados e não há conflito. Isso é má-fé. Há três anos eles sabiam de tudo e agora resolveram levantar essa questão — afirmou.

Ao comentar a possibilidade de investimento no clube, Lamacchia ressaltou que o objetivo da família não é obter lucro com o Vasco.

— O Marcos não está comprando o Vasco para vender depois. Não é um fundo de investimento. É um projeto pessoal. Tudo que o clube ganhar será reinvestido no futebol — concluiu.

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— E esse pessoal, eles não põem um centavo no Vasco. Nunca puseram. Eles estão lá há anos. Não é de hoje que eles estão só atrapalhando. O Vasco está nessa situação devido à atitude que eles estavam contra o Vasco. E o pior é que tem gente que ocupa esses cargos há muito tempo. Esse é o problema do Vasco.

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