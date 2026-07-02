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Marcão, pai de Gerson, detona Bap, do Flamengo: 'Covarde'

Empresário falou sobre disputa judicial

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 17:15
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial
Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial. (Foto: Reprodução)

A disputa judicial entre o Flamengo, e o meio-campista Gerson, do Cruzeiro com a empresa FGM Sports Ltda ganhou mais um episódio nesta quinta-feira (2). Durante uma participação de Marcão, pai do jogador no podcast 'Bulldog Show', o empresário rebateu as acusações Bap, presidente do Rubro-Negro.

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    — Esse senhor Bap é um covarde. Estava esperando o momento certo para falar sobre o assunto. Eles jogam a culpa para cima de mim, pois alguém faz essa culpa vir para cima de mim. E se tem alguém que tirou o Gerson do Flamengo, esse não fui eu, que não sou diretor de clube. Eles colocaram a multa baixíssima, colocou valor que os clubes do exterior poderia pagar e ele recebeu — afirmou.

    A declaração veio após se tornar público detalhes de uma ação na justiça do Rio de Janeiro. Na ação, o Flamengo cobra R$ 42,75 milhões do atleta e de seus representantes devido à rescisão antecipada do contrato de direitos de imagem, correspondente a 57 meses de vínculo que não foram cumpridos.

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    • Além disso, o Rubro-Negro alega que o jogador agiu de forma ilícita ao assinar em junho de 2025 um contrato com o Zenit, da Rússia, antes de formalizar seu pedido de rescisão em solo brasileiro, em 3 de julho daquele mesmo ano.

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    — Alguns acham que eles me deram esse dinheiro. Pelo amor de Deus, gente. Por qual motivo eles não abriram esse processo por conta de direito de imagem assim que chegamos no Zenit? Isso é um ato de covardia. Bap é um covarde, ele gosta de arrumar problema com todo mundo. Eu não tenho rabo preso com ele, e o cara cismou comigo. Ele me colocou contra a torcida, me chamando de mercenário. E ele tem que esquecer o Gerson. Se tiver que processar, que me processo. Ele diz que depositou R$ 42 milhões e não recebi isso na minha empresa — concluiu.

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    O imbróglio da renovação de Gerson com o Flamengo

    A negociação da última renovação de Gerson com o Flamengo, que estendia o vínculo do atleta com o clube carioca até 2030, foi bastante turbulenta. Marcão, representante do jogador na negociação, insistia em uma valorização.

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    Na época, os pedidos de Marcão por uma maior valorização não foram bem vistos pelos representantes do clube. Mesmo contrariado, o Flamengo propôs a renovação a Gerson, com a valorização que seu pai tanto queria. A decisão ficou nas mãos do staff do jogador, que posteriormente aceitou a oferta.

    Gerson, Marcão e Pedrinho, durante Cruzeiro x Pouso Alegre
    Gerson, Marcão e Pedrinho, durante Cruzeiro x Pouso Alegre (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

    Agente do jogador, Marcão negociou transações milionárias

    Do Fluminense para a Roma, em 2016: 16 milhões de euros.

    Da Roma para o Flamengo, em 2019: 12 milhões de euros.

    Do Flamengo para o Olympique de Marselha, em 2021: 25 milhões de euros.

    Do Olympique de Marselha para o Flamengo, em 2023: 15 milhões de euros.

    Do Flamengo para o Zenit, em 2025: 25 milhões de euros.

    Do Zenit para o Cruzeiro, em 2026: 27 milhões de euros.

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