Wallace Yan vai às lágrimas após Benfica x Flamengo: 'Só eu e Deus sabemos como foi' Atacante marcou o gol da vitória sobre o Benfica

O gol que garantiu a vitória do Flamengo sobre o Benfica por 2 a 1, neste sábado (11), pelo Troféu do Algarve, teve um significado muito maior para Wallace Yan. Depois de balançar as redes, repetir a comemoração de Vini Jr e ser um dos destaques do amistoso em Portugal, o jovem atacante não conteve a emoção na entrevista após o apito final e chorou ao relembrar o período difícil que atravessou.

Revelado no Ninho do Urubu, Wallace Yan saiu do banco de reservas no segundo tempo e aproveitou passe de Samuel Lino para marcar o gol da vitória rubro-negra. Após a partida, o atacante, um dos destaques nessa intertemporada, afirmou que o momento representa uma recompensa pelo trabalho realizado nos últimos meses.

continua após a publicidade

"Fico feliz por estar voltando a fazer gol. Passei por uma fase difícil. Só eu e Deus sabemos como foi. Continuei trabalhando e recebi muito apoio de muitos torcedores. Estou aqui para ajudar o Flamengo e glorificar o nome do Senhor. Sem Ele, eu não estaria aqui."

Comemoração de Wallace Yan em Flamengo x Benfica (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Durante a entrevista, Wallace Yan se emocionou ao falar da fase que enfrentou e precisou interromper a resposta em alguns momentos. O atacante destacou que o período serviu como aprendizado dentro e fora de campo. O camisa rubro-negro também afirmou que as dificuldades fizeram com que enxergasse a carreira de outra forma e valorizasse ainda mais cada oportunidade recebida.

"Para mim, isso foi importante para que eu me tornasse um homem mais maduro e tivesse a dimensão do que é vestir essa camisa. Fui forte, mantive os pés no chão e conversei bastante com Deus. Foi um momento difícil por tudo o que aconteceu, principalmente pela minha idade. Mas serviu para que eu acordasse para a vida. As oportunidades não aparecem de uma hora para outra. A gente precisa valorizar cada oportunidade que recebe."

Wallace Yan chora durante entrevista após Benfica x Flamengo (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Wallace Yan ainda fez questão de agradecer ao elenco do Flamengo, destacando o apoio que recebeu dos companheiros durante o período em que viveu a má fase.

continua após a publicidade

"Foi muito trabalho. Trabalhei bastante. Meus companheiros me ajudaram muito, dizendo que o resultado viria."

O atacante encerrou a intertemporada em Portugal em alta. Além de marcar o gol da vitória sobre o Benfica, Wallace Yan confirmou o bom momento que vive sob o comando de Leonardo Jardim e reforçou a disputa por espaço no elenco rubro-negro para a sequência da temporada.

➡️ Aposte em jogos do Flamengo

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

