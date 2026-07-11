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Wallace Yan vai às lágrimas após Benfica x Flamengo: 'Só eu e Deus sabemos como foi'

Atacante marcou o gol da vitória sobre o Benfica

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 18:07
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Wallace Yan chora durante entrevista após Benfica x Flamengo
Wallace Yan chora durante entrevista após Benfica x Flamengo (Foto: Reprodução)

O gol que garantiu a vitória do Flamengo sobre o Benfica por 2 a 1, neste sábado (11), pelo Troféu do Algarve, teve um significado muito maior para Wallace Yan. Depois de balançar as redes, repetir a comemoração de Vini Jr e ser um dos destaques do amistoso em Portugal, o jovem atacante não conteve a emoção na entrevista após o apito final e chorou ao relembrar o período difícil que atravessou.

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    • Revelado no Ninho do Urubu, Wallace Yan saiu do banco de reservas no segundo tempo e aproveitou passe de Samuel Lino para marcar o gol da vitória rubro-negra. Após a partida, o atacante, um dos destaques nessa intertemporada, afirmou que o momento representa uma recompensa pelo trabalho realizado nos últimos meses.

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    "Fico feliz por estar voltando a fazer gol. Passei por uma fase difícil. Só eu e Deus sabemos como foi. Continuei trabalhando e recebi muito apoio de muitos torcedores. Estou aqui para ajudar o Flamengo e glorificar o nome do Senhor. Sem Ele, eu não estaria aqui."

    Comemoração de Wallace Yan em Flamengo x Benfica
    Comemoração de Wallace Yan em Flamengo x Benfica (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    Durante a entrevista, Wallace Yan se emocionou ao falar da fase que enfrentou e precisou interromper a resposta em alguns momentos. O atacante destacou que o período serviu como aprendizado dentro e fora de campo. O camisa rubro-negro também afirmou que as dificuldades fizeram com que enxergasse a carreira de outra forma e valorizasse ainda mais cada oportunidade recebida.

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    • "Para mim, isso foi importante para que eu me tornasse um homem mais maduro e tivesse a dimensão do que é vestir essa camisa. Fui forte, mantive os pés no chão e conversei bastante com Deus. Foi um momento difícil por tudo o que aconteceu, principalmente pela minha idade. Mas serviu para que eu acordasse para a vida. As oportunidades não aparecem de uma hora para outra. A gente precisa valorizar cada oportunidade que recebe."

    Wallace Yan chora durante entrevista após Benfica x Flamengo
    Wallace Yan chora durante entrevista após Benfica x Flamengo (Foto: Reprodução)

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    Wallace Yan ainda fez questão de agradecer ao elenco do Flamengo, destacando o apoio que recebeu dos companheiros durante o período em que viveu a má fase.

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    "Foi muito trabalho. Trabalhei bastante. Meus companheiros me ajudaram muito, dizendo que o resultado viria."

    O atacante encerrou a intertemporada em Portugal em alta. Além de marcar o gol da vitória sobre o Benfica, Wallace Yan confirmou o bom momento que vive sob o comando de Leonardo Jardim e reforçou a disputa por espaço no elenco rubro-negro para a sequência da temporada.

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