Cebolinha confirma saída do Flamengo no final do ano: 'Preciso de novos ares' Atacante revelou que não renovará o vínculo com o Rubro-Negro e afirmou que vive seus últimos meses no clube

Cebolinha vive seus últimos meses no Flamengo. Com contrato até o fim do ano, o atacante não renovará seu vínculo com o clube. Após a vitória sobre o Benfica, neste sábado (11), o jogador confirmou que está encerrando seu ciclo no Rubro-Negro.

— Já tinha falado, ciclos se encerram. Fui muito feliz aqui, mas preciso de novos ares. São quase cinco anos, cinco temporadas. Fui muito feliz, amei jogar no Flamengo, realizei meu sonho, não pensei duas vezes (em jogar no clube) — disse Cebolinha, em entrevista ao "Ge".

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Cebolinha em treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

— Era um sonho meu e, como falei, fui muito feliz, desde os treinos, nos jogos... Procuro usufruir ao máximo. Quero ficar até o final do ano e encerrar o ciclo com título, se Deus quiser — completou.

Cebolinha já havia demonstrado desejo de deixar o Flamengo

Antes de confirmar que seu ciclo no Flamengo estava chegando ao fim, Cebolinha já havia dado indícios de que a saída poderia acontecer. Em fevereiro deste ano, após o vice-campeonato do Rubro-Negro para o Lanús na Recopa Sul-Americana, o atacante afirmou que, naquele momento, não existiam conversas para renovação e que, sim, aquela poderia ser sua última temporada no clube.

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— Não houve nenhuma conversa de renovação neste momento. Não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja minha última temporada aqui no Flamengo — disse Cebolinha, do Flamengo.

Números de Cebolinha pelo Flamengo

195 jogos 124 vitórias 36 empates 35 derrotas 22 gols

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