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Palmeiras vence Flamengo e conquista a Ladies Cup 2026

Torneio foi realizado entre 9 e 12 de julho em Campinas (SP)

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
13/07/2026 14:42
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Palmeiras é campeão da Brasil Ladies Cup 2026. (Foto: Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)
Palmeiras é campeão da Brasil Ladies Cup 2026. (Foto: Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)

Neste domingo (13), o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 1, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), e conquistou o bicampeonato da Brasil Ladies Cup 2026. Os gols alviverdes foram de Benítez (2x) e Fê Palermo, e Mariana descontou, de pênalti, em um jogo que teve público de 1.821 torcedores.

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    • A partida ainda teve a saída precoce de Bia Zaneratto, que sentiu dores no primeiro tempo e pediu para deixar o gramado. O elenco ganhou folga nesta segunda-feira e o clube, até o momento, não atualizou a situação da camisa 10.

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    • Palmeiras supera Flamengo por 3 a 1 na final da Brasil Ladies Cup 2026. (Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)
    Palmeiras supera Flamengo por 3 a 1 na final da Brasil Ladies Cup 2026. (Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)

    Mais cedo, também em Campinas, o Paraguai superou o Peñarol por 2 a 1 e ficou com o terceiro lugar. Ex-São Paulo, meio-campista Fátima Acosta, eleita melhor em campo, marcou dois gols, e Josefina fez o único gol uruguaio.

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    Brasil Ladies Cup 2026

    A Brasil Ladies Cup finalizou a sexta edição e reuniu Palmeiras, Flamengo, seleção do Paraguai e Peñarol entre os dias 9 e 12 de julho no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Além dos duelos, a programação contou com palestras, workshops e ações sociais.

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    Semifinais – 9 de julho (quinta-feira)

    1. 15h – Flamengo 4 x 1 Peñarol
    2. 20h – Palmeiras 3 x 0 Seleção do Paraguai

    12 de julho (domingo)

    1. 16h – Peñarol 1 x 2 Seleção do Paraguai
    2. 20h – Flamengo 3 x 1 Palmeiras

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    Paraguai vence Peñarol com dois gols de Acosta. (Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)
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