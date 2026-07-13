Palmeiras vence Flamengo e conquista a Ladies Cup 2026 Torneio foi realizado entre 9 e 12 de julho em Campinas (SP)

Neste domingo (13), o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 1, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), e conquistou o bicampeonato da Brasil Ladies Cup 2026. Os gols alviverdes foram de Benítez (2x) e Fê Palermo, e Mariana descontou, de pênalti, em um jogo que teve público de 1.821 torcedores.

A partida ainda teve a saída precoce de Bia Zaneratto, que sentiu dores no primeiro tempo e pediu para deixar o gramado. O elenco ganhou folga nesta segunda-feira e o clube, até o momento, não atualizou a situação da camisa 10.

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Palmeiras supera Flamengo por 3 a 1 na final da Brasil Ladies Cup 2026. (Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)

Mais cedo, também em Campinas, o Paraguai superou o Peñarol por 2 a 1 e ficou com o terceiro lugar. Ex-São Paulo, meio-campista Fátima Acosta, eleita melhor em campo, marcou dois gols, e Josefina fez o único gol uruguaio.

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Brasil Ladies Cup 2026

A Brasil Ladies Cup finalizou a sexta edição e reuniu Palmeiras, Flamengo, seleção do Paraguai e Peñarol entre os dias 9 e 12 de julho no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Além dos duelos, a programação contou com palestras, workshops e ações sociais.

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Semifinais – 9 de julho (quinta-feira)

15h – Flamengo 4 x 1 Peñarol 20h – Palmeiras 3 x 0 Seleção do Paraguai

12 de julho (domingo)

16h – Peñarol 1 x 2 Seleção do Paraguai 20h – Flamengo 3 x 1 Palmeiras

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