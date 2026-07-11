logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Leonardo Jardim explica confusão em Benfica x Flamengo e comenta caso Prestianni

Treinador disse ter sido alvo de agressão verbal durante a discussão com um integrante da comissão técnica

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 19:04
Favorite o Lance! no Google
Leonardo Jardim falando com a comissão técnica do Benfica
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, falando com a comissão técnica do Benfica (Foto: Reprodução)

A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Benfica, neste sábado (11), pelo Troféu do Algarve, ficou marcada não apenas pelo desempenho da equipe em campo, mas também pelo clima quente envolvendo Gianluca Prestianni, do time português. Após a partida, o técnico Leonardo Jardim comentou a polêmica em torno do atacante argentino e explicou a discussão que protagonizou com um integrante da comissão técnica adversária durante o primeiro tempo.

  • Comemoração de Wallace Yan em Flamengo x Benfica

    Wallace Yan marca, comemora como Vini Jr, e Flamengo vence Benfica em jogo quente

    Flamengo
    Há 1 hora
  • Jogadores do Flamengo com o troféu do Algarve após vitória sobre o Benfica

    Jardim destaca imposição do Flamengo contra o Benfica: ‘Ganhar dentro das nossas ideias’

    Flamengo
    Há 20 minutos
  • Wallace Yan chora durante entrevista após Benfica x Flamengo

    Wallace Yan vai às lágrimas após Benfica x Flamengo: ‘Só eu e Deus sabemos como foi’

    Flamengo
    Há 58 minutos

    • Prestianni foi alvo de entradas duras de jogadores do Flamengo, como Emerson Royal, Erick Pulgar e Johnny, além de vaias e gritos com o nome de Vini Jr vindos da torcida rubro-negra. O argentino ficou marcado por um episódio envolvendo o atacante brasileiro em um confronto entre Benfica e Real Madrid, em fevereiro deste ano.

    continua após a publicidade

    ➡️ Caso Vini Jr-Prestianni: relembre os capítulos da polêmica

    Jardim afirmou que orientou seus jogadores a deixarem a questão extracampo de lado e focarem exclusivamente na partida, embora tenha reforçado que não aprova a atitude de Prestianni no episódio envolvendo Vini Jr.

    "A entrada do Prestianni aumentou a parte emocional pelo fato que aconteceu no passado recente. Falei para os jogadores jogarem o nosso futebol. Não apoiamos o que aconteceu, mas estávamos aqui para jogar o nosso jogo contra o Benfica. Vencemos por méritos. Tentamos acalmar a situação. A nossa situação não teve nada a ver com isso. Teve a ver com uma pessoa mal informada que agrediu verbalmente."

  • Harry Kane em dividida em Noruega x Inglaterra

    Possível falta no gol da Noruega gera debate: 'Se fosse a Argentina'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Jordan Pickford, da Inglaterra, na Copa do Mundo 2026

    Pickford quebra recorde da Inglaterra em Copas do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 40 minutos
  • Harry Kane em ação no jogo da Inglaterra contra Noruega pela Copa do Mundo de 2026

    Brasileiros lamentam Inglaterra x Noruega na Copa do Mundo: 'Loucura'

    Fora de Campo
    Há 42 minutos

    • Jardim, técnico do Flamengo, explica discussão com comissão técnica do Benfica

    A principal confusão da partida aconteceu após uma falta dura de Erick Pulgar em Prestianni. Um integrante da comissão técnica do Benfica deixou o banco de reservas para reclamar da sequência de entradas no atacante argentino. A atitude provocou a reação imediata de Leonardo Jardim, que caminhou em direção ao banco da equipe portuguesa para cobrar satisfações. A discussão mobilizou jogadores e integrantes das duas comissões técnicas.

    continua após a publicidade

    Na entrevista coletiva, o treinador do Flamengo afirmou que costuma manter uma postura tranquila, mas disse que reagiu porque se sentiu desrespeitado.

    "Sou uma pessoa calma e respeitosa. Muitas vezes, me criticam por ser tão calmo. Mas não admito que me faltem com respeito. Tentei me aproximar para dizer às pessoas que os boatos fogem da realidade. Depois, outras pessoas se aproximaram, me agarraram, e eu não gosto disso."

    Leonardo Jardim falando com a comissão técnica do Benfica
    Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, falando com a comissão técnica do Benfica (Foto: Reprodução)

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadores do Flamengo com o troféu do Algarve após vitória sobre o Benfica

    Flamengo

    Jardim destaca imposição do Flamengo contra o Benfica: 'Ganhar dentro das nossas ideias'

    Há 23 minutos
    Wallace Yan marca segundo gol na vitória do Flamengo contra o Lausanne

    Fora de Campo

    Wallace Yan vira assunto em Flamengo x Benfica: 'De emocionar'

    Há 59 minutos
    Wallace Yan chora durante entrevista após Benfica x Flamengo

    Flamengo

    Wallace Yan vai às lágrimas após Benfica x Flamengo: 'Só eu e Deus sabemos como foi'

    Há 59 minutos
    Gianluca Prestianni, atacante do Benfica, usou as redes sociais para negar acusações (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

    Fora de Campo

    Lance de Prestianni contra o Flamengo agita a web: 'Ia chorar'

    Há 1 hora
    SP - CAMPINAS - 28/09/2024 - BRASILEIRO A 2024, PALMEIRAS X ATLETICO-MG - Vista geral do estadio Brinco de Ouro para partida entre Palmeiras e Atletico-MG pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Marco Miatelo/AGIF

    Futebol Feminino

    Flamengo e Palmeiras decidem a Brasil Ladies Cup neste domingo; veja onde assistir

    Há 1 hora
    Samuel Lino, do Flamengo, comemorando contra o Benfica.

    Fora de Campo

    Torcedores do Flamengo reagem à atuação de Samuel Lino contra Benfica: 'Não vai'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Comemoração de Wallace Yan em Flamengo x Benfica

    Wallace Yan marca, comemora como Vini Jr, e Flamengo vence Benfica em jogo quente

    Wallace Yan repete comemoração de Vini Jr em Flamengo x Benfica

    Wallace Yan faz comemoração de Vini Jr após gol em Benfica x Flamengo

    Leonardo Jardim falando com a comissão técnica do Benfica

    Benfica x Flamengo: Prestianni, que insultou Vini Jr, é alvo de entradas duras e da torcida

    Leonardo Jardim falando com a comissão técnica do Benfica

    Confusão em Flamengo x Benfica viraliza: 'Libertadores'

    Pedro, atacante do Flamengo, contra o Benfica

    Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Benfica

    Samuel Lino conduzindo a bola contra o Benfica

    Chance desperdiçada por Lino em Flamengo x Benfica divide torcedores: 'Apenas'

    Torcida do Flamengo em Portugal

    AO VIVO: Flamengo x Benfica; acompanhe em tempo real

    Pedro ao lado de Leonardo Jardim durante treino do Flamengo em Portugal

    Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Benfica, de Portugal

    Da Mata comemorando com a taça do Mundial de Clubes Sub -20

    Flamengo vende zagueiro Da Mata, destaque na base, para clube europeu

    Flamengo e Benfica se enfrentam no Maracanã em foto preto e branco em 1972

    Flamengo defende invencibilidade histórica diante do Benfica; veja retrospecto

    Wallace Yan e Lorran comemoram gol no amistoso do Flamengo contra o Lausanne-Sport

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (11/07/2026)

    Bruno Henrique olha a bola durante treino do Flamengo

    Bruno Henrique compara Leonardo Jardim a Jorge Jesus no Flamengo: 'Parecido'

    Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo contra o Bahia

    Paquetá abre mão das férias, retorna ao Ninho e inicia tratamento visando volta ao Flamengo