Leonardo Jardim explica confusão em Benfica x Flamengo e comenta caso Prestianni Treinador disse ter sido alvo de agressão verbal durante a discussão com um integrante da comissão técnica

A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Benfica, neste sábado (11), pelo Troféu do Algarve, ficou marcada não apenas pelo desempenho da equipe em campo, mas também pelo clima quente envolvendo Gianluca Prestianni, do time português. Após a partida, o técnico Leonardo Jardim comentou a polêmica em torno do atacante argentino e explicou a discussão que protagonizou com um integrante da comissão técnica adversária durante o primeiro tempo.

Prestianni foi alvo de entradas duras de jogadores do Flamengo, como Emerson Royal, Erick Pulgar e Johnny, além de vaias e gritos com o nome de Vini Jr vindos da torcida rubro-negra. O argentino ficou marcado por um episódio envolvendo o atacante brasileiro em um confronto entre Benfica e Real Madrid, em fevereiro deste ano.

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Jardim afirmou que orientou seus jogadores a deixarem a questão extracampo de lado e focarem exclusivamente na partida, embora tenha reforçado que não aprova a atitude de Prestianni no episódio envolvendo Vini Jr.

"A entrada do Prestianni aumentou a parte emocional pelo fato que aconteceu no passado recente. Falei para os jogadores jogarem o nosso futebol. Não apoiamos o que aconteceu, mas estávamos aqui para jogar o nosso jogo contra o Benfica. Vencemos por méritos. Tentamos acalmar a situação. A nossa situação não teve nada a ver com isso. Teve a ver com uma pessoa mal informada que agrediu verbalmente."

Jardim, técnico do Flamengo, explica discussão com comissão técnica do Benfica

A principal confusão da partida aconteceu após uma falta dura de Erick Pulgar em Prestianni. Um integrante da comissão técnica do Benfica deixou o banco de reservas para reclamar da sequência de entradas no atacante argentino. A atitude provocou a reação imediata de Leonardo Jardim, que caminhou em direção ao banco da equipe portuguesa para cobrar satisfações. A discussão mobilizou jogadores e integrantes das duas comissões técnicas.

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Na entrevista coletiva, o treinador do Flamengo afirmou que costuma manter uma postura tranquila, mas disse que reagiu porque se sentiu desrespeitado.

"Sou uma pessoa calma e respeitosa. Muitas vezes, me criticam por ser tão calmo. Mas não admito que me faltem com respeito. Tentei me aproximar para dizer às pessoas que os boatos fogem da realidade. Depois, outras pessoas se aproximaram, me agarraram, e eu não gosto disso."

Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, falando com a comissão técnica do Benfica (Foto: Reprodução)