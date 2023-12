Os itens dentro do jogo são muito cobiçados pelos jogadores, desde skins de armas até chaveiros e sprays temáticos, com novas expansões de plataformas as tendências de produtos podem crescer ainda mais. Uma forma confiável, rápida e prática de sempre estar por dentro da “moda” dentro do game, são os Gift Card especiais vendidos fora do in-game.Fundada em 2015, o Rei dos Coins se destaca como a principal plataforma brasileira de Gift Cards. Sob a liderança do CEO Fabrício de Matos, a empresa focaliza na profissionalização da operação, preços acessíveis, agilidade no serviço, descontos e cashback. Reconhecida no Brasil por ser uma referência em Game Codes, Key Codes e Gift Cards, a loja digital começou no universo de Tibia e expandiu sua oferta para diversos jogos, incluindo FreeFire, League of Legends, Roblox e Valorant. Além disso, a empresa é conhecida por patrocinar eventos e ações no cenário dos games.