Arne Slot celebra título pelo Feyenoord (Foto: MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 10:46 • Liverpool (ING)

O Liverpool está próximo de concretizar a contratação do técnico Arne Slot, de 45 anos. Atualmente no comando do Feyenoord, o holandês vem tendo meses brilhantes na área técnica, e despontou como favorito para assumir os Reds.

Segundo o próprio Arne, as negociações estão em andamento entre as partes. Em entrevista à ESPN, o ex-jogador declarou publicamente seu desejo de comandar os ingleses a partir de 2023-24.

- Gostaria de me tornar o novo treinador do Liverpool, meu desejo é muito claro. Feyenoord e Liverpool estão em negociações, estou esperando para ver o que vai acontecer. Estou confiante, esperando os clubes chegarem a um acordo - explicou o treinador.

Após o anúncio da saída de Jürgen Klopp, que finalizará um trabalho de quase uma década em Merseyside, a diretoria do Liverpool fez um trabalho minucioso e paciente na busca por um novo técnico. Nomes como Roberto De Zerbi, do Brighton, e Rúben Amorim, do Sporting, foram listados internamente, mas perderam força com o passar das semanas.

Em entrevista coletiva que antecede o duelo com o West Ham, pela Premier League, Klopp foi questionado sobre as ligações de Slot com os Reds. Sem demonstrar egocentrismo, o alemão apoiou o desenrolar das negociações.

- Claro que não estou envolvido nisso, são coisas do clube. Mas eu gostaria muito que Arne fosse o cara escolhido para o trabalho. Eu gosto do estilo de seu time, e tudo o que eu escuto sobre ele é positivo. Quero dizer a ele que este é o melhor emprego do mundo. Melhor clube do mundo, com as melhores pessoas - afirmou Jürgen.

Arne Slot conduziu o Feyenoord ao fim de jejuns que duravam seis anos cada. Primeiro, o título da Eredivisie, em 2022-23; depois, o da Copa Holandesa, conquistado já na atual temporada, ao vencer o NEC na final por 1 a 0, com gol do brasileiro Igor Paixão.

Além disso, chegou a disputar a Champions, mas caiu na fase de grupos, indo para a Europa League. No segundo escalão continental, bateu de frente com a Roma de Daniele De Rossi nos 16 avos, e resistiu bravamente com dois empates, mas acabou perdendo nos pênaltis.

Arne Slot celebra título da Copa KVNB (Foto: MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)