Quem é o goleiro mais bem pago no futebol mundial? Veja ranking

Nesta sexta-feira, 26 de abril, é comemorado o dia do goleiro no Brasil. Para celebrar a data, o Lance! Biz fez um levantamento - com dados do site Capology - dos dez goleiros mais bem pagos atualmente no futebol mundial.



O top-10 de salários é encabeçado pelo alemão Manuel Neuer, que recebe cerca de R$ 9,7 milhões por mês no Bayern de Munique. Jan Oblak, do Atlético de Madrid, aparece pouco atrás, com uma remuneração bruta mensal de R$ 9,6 milhões.



