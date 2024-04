Palpite: Vasco x Criciúma – Campeonato Brasileiro – 27/4/2024

(Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Publicada em 27/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

As duas equipes começam mal o Brasileirão, tanto o Vasco, quanto o Criciúma, beiram a zona de rebaixamento ao final da terceira rodada com poucos pontos conquistados. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (27). As equipes se encontram em São Januário, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Vasco x Criciúma

O Vasco encara pela primeira vez no ano uma sequência de duas derrotas seguidas, sendo a última delas contra um de seus rivais, o Fluminense. Enquanto isso, o Criciúma começou mal o Brasileirão e, como era de se imaginar, deve brigar para não cair na atual temporada da competição.

Apesar das derrotas do clube carioca, a equipe tem tido um bom desempenho ofensivo, marcando em todas as partidas. Diante de um dos elencos mais frágeis da Série A, pode voltar a somar três pontos em São Januário. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Vasco”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Vasco

​- 1.66 na bet365

- 1.62 na Betano

- 1.70 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Vasco e seu desempenho atual

O Vasco segue com performances regulares na atual temporada. No início do ano, não realizou a campanha “sonhada” por seus torcedores, onde acabou eliminado na semifinal da Taça Guanabara pelo Nova Iguaçu.

Na estreia do Brasileirão, garantiu um triunfo convincente para cima do Grêmio. No confronto em questão, aproveitou o mando de campo em São Januário e venceu por 2 a 1, com gols assinalados por David e Mateus Carvalho a seu favor.

Nas duas rodadas seguintes, teve que atuar como visitante contra o RB-Bragantino e Fluminense. Apesar de ter uma boa porcentagem da posse de bola e ter criado algumas chances de gol, acabou derrotado em ambas as oportunidades por 2 a 1.

Criciúma e sua última performance

O Criciúma deve brigar para não ser rebaixado na atual temporada do Brasileirão. Apesar de ter tido sua terceira rodada adiada, já que seu adversário, Fortaleza, teve que disputar a Copa Sul-Americana, o tricolor já entrou em campo duas vezes.

Na primeira delas, encarou o também recém chegado da Série B, Juventude, em partida que teve o mando de campo no Estádio Heriberto Hulse. Depois de encontrar a vantagem no marcador com Renato Kayzer, cedeu o empate por 1 a 1, faltando 25 minutos para o apito final.

Por fim, foi até a Arena MRV encarar o Galo, em partida que sofreu uma enorme pressão e viu seu oponente vencer por 1 a 0 até os 85 minutos. Porém, a cinco minutos do fim, igualou o marcador com Matheusinho.