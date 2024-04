Flaco López, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 20:23 • São Paulo (SP)

Artilheiro do Palmeiras na temporada, Flaco López deve voltar a ser titular no clássico contra o São Paulo e reencontrará o técnico Luís Zubeldía. Hoje no Tricolor, o treinador já trabalhou com o atacante argentino no passado.

O reencontro com Zubeldia marcará um momento especial para Flaco López, que em seu início de carreira foi treinado pelo profissional no Lanús, da Argentina, antes de chegar ao Palmeiras.

Ao site oficial do Alviverde, o atacante falou sobre a ocasião e revelou que considera o técnico como um "pai futebolístico". Ele também ressaltou que o Palmeiras vai buscar a vitória contra o São Paulo no clássico.

- Feliz por ele estar no futebol brasileiro também. Será um grande desafio para ele comandar o São Paulo e eu tenho um apreço muito grande por ele, é um pai futebolístico para mim. Feliz por isso, por enfrentá-lo, espero dar o meu melhor e respeitá-lo ganhando, né? (risos) Estou feliz de encontrá-lo no campo de jogo - afirmou.

Com gols sobre Corinthians e Santos neste ano, Flaco busca desencantar contra o São Paulo atuando pelo Palmeiras. Ele também busca balançar as redes pela primeira vez no Brasileirão 2024.

O ataque alviverde está devendo na maior competição nacional e só marcou uma vez nas três primeiras rodadas. O clássico entre Palmeiras e São Paulo acontece na segunda-feira (29), às 20h.

Zubeldía chegou ao São Paulo, enfrentará clássico contra o Palmeiras e irá rever Flaco López, com quem trabalhou no Lanús (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)