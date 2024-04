Palpite: Bahia x Grêmio – Campeonato Brasileiro – 27/4/2024

(Foto: Renan Oliveira/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 01:06 • São Paulo (SP)

Depois de perderem suas respectivas estreias no Brasileirão, Grêmio e Bahia conseguiram somar pontos nas duas rodadas seguintes, fazendo um duelo que acontece na metade superior da tabela. O jogo começa às 21h (de Brasília) de sábado (27). As equipes se encontram na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Assista no Premiere.

Palpite Bahia x Grêmio

O Bahia segue mostrando sólidas performances nas últimas vezes que entrou em campo, sendo a mais recente delas em um empate por 2 a 2 no grande clássico contra o Vitória. Enquanto isso, o Grêmio vive seu melhor momento no ano após o final do estadual, com três vitórias na sequência.

Mesmo que seja um palpite considerado arriscado, o calendário intenso do Tricolor Gaúcho pode fazer com que o técnico tenha que poupar titulares. Além disso, o clube baiano possui atuações mais robustas na Arena Fonte Nova. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bahia”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Bahia

​- 2.10 na bet365

- 2.07 na Betano

- 2.10 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Ative o código promocional Betano para apostar em uma das casas preferidas dos brasileiros.

Bahia e seu desempenho atual

O Bahia acabou de realizar o grande clássico baiano contra o Vitória, em partida que atuou como visitante. Mesmo iniciando em ampla desvantagem no marcador (2 a 0), buscou o empate na segunda etapa, com gols assinalados por Biel aos 69’ e Everaldo, aos 73’.

Nas duas primeiras rodadas, já havia realizado performances convincentes. Mesmo assim, perdeu, de virada, contra o Internacional na estreia por 2 a 1. Mas venceu na 2ª rodada, de virada, o Fluminense por 2 a 1.

Durante toda a temporada, incluindo estaduais e copas, o Tricolor Baiano mostra um aproveitamento muito maior quando tem o apoio de sua torcida, onde perdeu apenas uma partida em treze disputadas dentro da Arena Fonte Nova.

Grêmio e sua última performance

O Grêmio teve resultados ruins após a conquista do título do Gauchão. Além de ter perdido a segunda rodada consecutiva na Copa Libertadores, também estreou com derrota no Brasileirão.

Porém, se redimiu nas duas competições que disputa de forma paralela. No Campeonato Brasileiro, venceu o Athletico-PR, por 2 a 0, e o Cuiabá, por 1 a 0.

Na última vez que entrou em campo, foi até a Argentina encarar o Estudiantes. Em partida que teve Mathias Vilasanti expulso aos 66’, conseguiu abrir o placar e vencer por 1 a 0, com gol assinalado por Nathan Fernandes, há quinze minutos do fim.