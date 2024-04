Torcedores do São Paulo vão à loucura com reforços: ‘Melhor que MSN’

(Foto: Isabela Azine/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 22:05 • São Paulo (SP)

Nas redes sociais, a torcida do São Paulo não poupou elogios a Ferreirinha e André Silva durante a partida contra o Barcelona de Guayaquil, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, no Equador.

No campo de defesa, André Silva se desfez do marcador e deu ótimo lançamento para Ferreirinha, que cruzou na medida para Calleri abrir o placar para o São Paulo em Guayaquil.

Nos últimos oito jogos, Ferreirinha marcou seis gols pelo São Paulo, enquanto André Silva soma três participações em gols nas últimas cinco partidas do Tricolor.

O São Paulo pagou cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 19 milhões, na cotação atual) ao Vitória de Guimarães para contratar André Silva. Oriundo de Taboão da Serra, ele iniciou sua trajetória nas categorias de base do Atlético Diadema. Posteriormente, acumulou passagens por Internacional e Shakhtar, da Ucrânia, antes de desembarcar em Portugal, onde defendeu o Rio Ave, Arouca e Vitória de Guimarães.

Já Ferreirinha custou 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões) aos cofres do Tricolor. Ele é formado nas categorias de base do Grêmio e foi peça importante para Renato Gaúcho na campanha do time gaúcho, vice-campeão brasileiro na última temporada. Em 2023, o atacante anotou sete gols e contribuiu com seis assistências, e era desejo antigo da diretoria tricolor.

O próximo compromisso do São Paulo será na segunda-feira (29), no clássico Choque-Rei com o Palmeiras, pela quarta rodada do Brasileirão, no Morumbis.

André Silva comemorando com Luciano o gol diante do Atlético-GO, pelo Brasileirão, em Goiânia (Foto: Heber Gomes/AGIF)