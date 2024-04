Pedro Martins no Vasco: conheça o perfil e a carreira do novo diretor executivo de futebol

Pedro Martins é o novo diretor executivo de futebol do Vasco (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Publicada em 26/04/2024

O Vasco tem um novo diretor executivo de futebol. Trata-se de Pedro Martins, que estava no Cruzeiro. Saiba com o Lance! tudo sobre o novo dirigente cruz-maltino.

🧑‍💼 PERFIL

Pedro Martins é "low profile". O que isto quer dizer? O novo diretor do Vasco é mais discreto e acredita que as pessoas nunca podem estar acima das instituições.

Além disso, Pedro Martins tem um forte trabalho coletivo. Ou seja, é reconhecido na condução saudável e harmoniosa do grupo. Por outro lado, também estabelece metas e cobra as mesmas.

Outro ponto que chamou a atenção da 777 Partners no trabalho de Pedro Martins foi a assertividade no mercado, com responsabilidade financeira. Para além da compra e venda de jogadores, o executivo tem uma visão estruturada de planejamento.

Vale lembrar que tanto na gestão de Paulo Bracks, quanto na de Alexandre Mattos, o Vasco atacou o mercado gastando altos valores. Inclusive, diversos jogadores não chegaram para preencher as lacunas do elenco.

Cruzeiro foi o último clube de Pedro Martins (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

🗒️ CURRÍCULO

Pedro Martins foi responsável pelo desenvolvimento do projeto esportivo do Athletico-PR. O novo diretor do Vasco também remodelou as competições da Federação Paulista de Futebol (FPF), além do Cruzeiro. Sua carreira foi pautada em conduzir projetos esportivos sustentáveis e integrados.

Entre 2013 e 2017, Pedro Martins foi Gestor do Departamento de Informação do Futebol no Atheltico-PR. Em seguida, foi vice-presidente de competições da FPF e diretor de futebol da Ferrorviária. Por último, estava no Cruzeiro.

Durante a passagem pelo Cruzeiro, Pedro Martins chegou a viver dias turbulentos. Foi com o diretor que Fábio, goleiro do Fluminense, não teve o contrato renovado.

Vitor Roque, que hoje está no Barcelona também foi mais um jogador que teve uma saída conturbada. O empresário do atacante do Barcelona citou o executivo como um dos responsáveis pela saída do jogador para o Athletico-PR.

O auge de Pedro Martins no Cruzeiro foi justamente na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Na última temporada, o diretor de futebol levou para a Sul-Americana desde ano.

Pedro Martins foi VP da Federação Paulista de Futebol (FPF) (Foto: Divulgação/FPF)

O Vasco finalmente volta a ter um diretor executivo de futebol após 36 dias. Pedro Martins é o terceiro dirigente na "Era SAF".