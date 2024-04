Torcedores do Santos exaltam joia da base na web: ‘Craque’

JP Chermont celebra gol pelo Santos diante do Avaí (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 22:56 • Santos (SP)

O Santos venceu o Avaí nesta sexta-feira (26), na Ressacada, e contou com o brilho de joia da base para na segunda partida pela Série B. JP Chermont foi o principal destaque do triunfo santista fora de casa, marcando o gol que abriu o placar para o Peixe. O lateral-direito fez sua estreia como titular do clube na partida e não decepcionou, balançando as redes também pela primeira vez nos profissionais.

A atuação rendeu elogios por parte dos torcedores, que elegeram o jovem de 18 anos como o craque do jogo, em votação feita no Canal de Whatsapp Lance! Santos. Com cerca de 53% dos votos, JP Chermont foi escolhido como melhor em campo, seguido por Guilherme, com 22%.

Nas redes sociais, os torcedores do Peixe exaltaram a partida do Menino da Vila, pedindo a manutenção do jovem no time titular para os próximos jogos. Confira abaixo algumas publicações sobre a atuação da joia da base do Santos.

Santos celebra gol de JP Chermont, joia da base, contra o Avaí (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

