Marcelinho Carioca sai em defesa de Cássio e manda recado para a torcida do Corinthians

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Fábio Lázaro • Publicada em 26/04/2024 - 14:06 • São Paulo (SP)

Ídolo histórico do Corinthians, Marcelinho Carioca saiu em defesa do goleiro Cássio, alvo de críticas por parte da torcida em razão das consecutivas falhas nesta sequência de quatro partidas sem vitórias da equipe.

Em conversa com a reportagem durante o Brazilian iGaming Summit, evento que reuniu a comunidade de betting, em São Paulo, o ex-jogador admitiu que Cássio pecou em algumas oportunidades, principalmente na derrota para o Juventude, mas cobrou maior respeito ao camisa 12, que não visão do "Pé de Anjo", é uma dos maiores ídolos da história do clube.

O Cássio é um cara brilhante e está na história do Corinthians. Ele merece todo o respeito, tem toda a credibilidade e a culpa não está nele. Lógico, ele errou em alguns gols, como todo mundo falha. Ele tem o direito de errar, mas tem muito crédito - afirmou Marcelinho, em entrevista ao Lance!.

Marcelinho reconheceu a pressão que é vestir a camisa do Corinthians, mas afirmou que Cássio é o atleta mais experiente do atual elenco e sabe como lidar com os momentos de pressão.

Agora, existem momentos de sobrecarga, de cobrança. Mas o Cássio é um jogador experiente, já tem doze anos de Corinthians, sabe o que é pressão a todo momento. O Cássio é campeão mundial, campeão da Libertadores, tem nove títulos com a camisa do Corinthians. Então, divagar com o gigante e respeito por ele - finalizou durante o papo no Brazilian iGaming Summit.

Sem vencer (nem marcar gols) há quatro partidas, o Corinthians volta a campo neste domingo (28), contra o Fluminense, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Com apenas um ponto em três rodadas, a equipe comandada por António Oliveira está na zona de rebaixamento da competição.

