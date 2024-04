Palpite: Aston Villa x Chelsea – Campeonato Inglês – 27/4/2024

(Foto: Adrian Dennis/AFP)







Publicada em 27/04/2024

Depois da vexatória derrota sofrida pelos Gunners, o Chelsea não possui maiores objetivos na atual temporada, tentando apenas encerrar a Premier League de forma digna. Do outro lado, o Aston Villa tenta se manter no G4. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (27). As equipes se encontram no Villa Park, em Birmingham, Inglaterra. Assista no STAR+.

Palpite Aston Villa x Chelsea

O Aston Villa volta a viver uma excelente fase na atual temporada, alcançando as semifinais da Liga da Conferência Europeia recentemente e estando na quarta posição da Premier League. Enquanto isso, o Chelsea sofreu na última vez que entrou em campo, a maior goleada de sua história em uma partida contra o Arsenal.

Abalados por uma derrota elástica contra seu rival, é difícil imaginar que os Blues terão motivação para buscar um resultado positivo nesta rodada. Diferente do Aston Villa, que terá o apoio de sua torcida e depende apenas de si mesmo para continuar entre os quatro primeiros colocados. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Aston Villa”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Aston Villa

​- 2.25 na bet365

- 2.20 na Betano

- 2.20 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Aston Villa e seu desempenho atual

O Aston Villa garantiu recentemente, sua passagem para as semifinais da Liga da Conferência Europeia. Depois de superar o Lille, nos pênaltis, irá encarar o Olympiacos, por vaga direta na decisão.

No Campeonato Inglês, o elenco que tem como goleiro a estrela Dibu Martinez, acaba de alcançar a sequência de três rodadas consecutivas sem derrotas.

Na partida mais recente dentro da competição, teve o mando de campo, contra o Bournemouth, e após sofrer o primeiro gol da partida aos 31’, virou para 3 a 1, com gols assinalados por Morgan Rogers, Diaby e Bailey, respectivamente.

Chelsea e sua última performance

O Chelsea terá que lidar com a vexatória goleada sofrida em sua aparição mais recente. Encarando o Arsenal no Emirates Stadium, perdeu por expressivos 5 a 0, com direito a dois gols de seu ex-integrante do clube Kai Havertz.

Antes da impressionante derrota, também foi eliminado nas semifinais da Copa da Inglaterra recentemente. Contra o Manchester City, acabou derrotado por 1 a 0 no Wembley Stadium.

Porém, antes das duas derrotas mencionadas acima, os Blues vinham de sua melhor sequência na atual temporada, onde não perdiam, no tempo regulamentar, há doze partidas consecutivas.