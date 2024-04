Com gol de joia, Santos vence o Avaí pela Série B

JP Chermont celebra gol contra o Avaí (Foto: Divulgação / Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 22:05 • Florianópolis (SC)

O Santos venceu o Avaí por 2 a 0 neste sábado (26), na Ressacada, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Melhor no segundo tempo, o Peixe garantiu o resultado com gols de JP Chermont e Julio Furch.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Santos e Avaí começaram a partida indo ao ataque e criando boas chances dos dois lados. Logo no início, Gil aproveitou cobrança de escanteio e quase abriu o placar para o Peixe. Pouco depois, João Paulo fez grande defesa em chute de William Pottker. Nos minutos finais da primeira etapa, os donos da casa ocuparam mais o campo de ataque e pressionaram pelo gol, mas sem resultado.

No segundo tempo, o Santos cresceu na partida e impôs seu jogo. Depois de minutos de pressão, o garoto JP Chermont, lateral de apenas 18 anos, avançou pela direita, cortou para dentro e bateu da entrada da área; bola desviou na defesa e morreu dentro do gol. O Peixe seguiu melhor e conseguiu amplicar o placar com Julio Furch, após linda jogada individual de Guilherme.

Julio Furch comemora gol pelo Santos diante do Avaí, pela Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Divulgação / Santos)

👀 O QUE VEM POR AÍ?

O Avaí visita o Paysandu na próxima sexta-feira (3), às 19h, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Santos volta à Vila Belmiro e recebe o Guarani no dia 6 de maio, segunda-feira, também pela Segundona.